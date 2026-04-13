Reč je o svežoj skuši iz proizvodne serije 15626, kod koje je utvrđeno da ima nivo histamina iznad dozvoljenih granica. Histamin je posebno problematičan za ljude koji su alergični na ovo jedinjenje, piše B92.



Povišeni nivoi histamina u ribi obično ukazuju na nedovoljnu svežinu proizvoda, loše hlađenje i loše higijenske uslove. Simptomi trovanja histaminom uključuju loše varenje, mučninu, glavobolju, visoku temperaturu, otežano disanje, osip na koži i svrab.



"Ako imate proizvod sa ovim brojem, molimo vas da ga ne koristite ili konzumirate i da ga vratite u Metro centar gde je kupljen. Takođe vas ljubazno molimo da o ovome obavestite svoje kupce i partnere i zatražite povraćaj novca od njih, ako poseduju ovaj proizvod".



"Povlačenje se odnosi isključivo na proizvod sa pomenutim brojem. Izvinjavamo se zbog nastalih neprijatnosti", saopštila je kompanija Metro Hrvatska.



Dobavljač ribe je italijanska kompanija Nederlof, a skušu je na hrvatskom tržištu stavila u prodaju kompanija Metro keš end keri Hrvatska.



