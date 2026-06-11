Lamborgini sprema parfeme - nova luksuzna kolekcija inspirisana superautomobilima

Rezultat partnerstva je kolekcija od tri parfema koja spaja identitet jednog od najpoznatijih proizvođača superautomobila sa umetnošću vrhunske parfimerije.

Nova kolekcija sastoji se od tri mirisa – Avanguardia, Fierezza i Perseveranza, a svaki od njih predstavlja jednu od ključnih vrednosti koje Lamborgini povezuje sa svojim brendom.

Tri mirisa, jedna priča

Za razliku od klasičnih kolekcija parfema, nova linija zamišljena je kao jedinstveno iskustvo.

Avanguardia simbolizuje inovacije, istraživanje i pogled ka budućnosti, dok Fierezza predstavlja identitet, samopouzdanje i prepoznatljiv stil. Perseveranza je inspirisana istrajnošću, disciplinom i dugoročnom posvećenošću izvrsnosti.

Zajedno čine priču koja prati put od ideje i stvaranja do karaktera i upornosti potrebne za vrhunske rezultate.

Dizajn preuzet iz sveta superautomobila

Posebna pažnja posvećena je izgledu bočica i pakovanja.

Bočice su obojene nijansama inspirisanim paletom boja Lamborginijevih superautomobila, dok se po prvi put grb kompanije nalazi na samoj prednjoj strani bočice parfema.

Pakovanje sadrži heksagonalne motive i detalje inspirisane enterijerima vozila, a svaki primerak dolazi i sa autentičnim komadom kože iz odeljenja Automobili Lamborghini Selleria, koje izrađuje luksuzne enterijere automobila ovog proizvođača.

Zajedničke vrednosti dva italijanska brenda

Predstavnici obe kompanije ističu da saradnja nije nastala samo kao marketinški projekat, već kao spoj dve italijanske tradicije koje dele slične vrednosti.

Direktor marketinga kompanije Lamborghini, Kristijan Mastro, rekao je:

"Ova saradnja je zasnovana na zajedničkim vrednostima duboko ukorenjenim u našoj DNK: izvrsnost, istraživanje i pažnja posvećena detaljima."

Osnivač i kreativni direktor Xerjoff-a, Serđo Momo, dodao je:

"'Xerjoff' i 'Automobili Lamborgini' pripadaju različitim svetovima, ali oba brenda otelotvoruju suštinu oznake 'Proizvedeno u Italiji'. Delimo iste vrednosti i istu težnju ka izvrsnosti, i to je upravo ono što smo postigli sa ovim mirisima."

Kada stiže kolekcija?

Za sada nije saopšten zvaničan datum početka prodaje, niti su objavljene cene parfema.

Ipak, kolekcija je već privukla veliku pažnju ljubitelja luksuznih automobila i ekskluzivnih mirisa, jer predstavlja neobičan spoj dve industrije koje počivaju na istim principima – vrhunskom dizajnu, preciznosti i pažnji prema detaljima, piše Hajpbist/BizLife.

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