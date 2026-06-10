Borem ga opisuje ne kao klasični restaurirani klasik, već kao "kontinuumod" - automobil koji nije restaurirani klasik, već novi model inspirisan originalom.

Najveći šok, međutim, je cena. Prema Autokara, novi Eskort RS počinje od 295.000 funti pre dodatnih troškova i poreza, ili 354.000 funti u Velikoj Britaniji sa porezom. To je oko 350.000 evra pre poreza, ili oko 420.000 evra sa porezom u Velikoj Britaniji, u zavisnosti od deviznog kursa.

Biće proizvedeno samo 150 primeraka, sa volanom na levoj ili desnoj strani. Za taj novac, kupci ne dobijaju samo retro karoseriju sa modernim detaljima, već izuzetno lagan automobil težak samo 895 kilograma.

Najatraktivnija verzija koristi atmosferski 2,2-litarski četvorocilindrični motor nazvan Ten-K, sa ograničenjem obrtaja od 10.000 o/min. Motor razvija 326 KS i 210 Nm obrtnog momenta, a snagu šalje na zadnje točkove putem petostepenog manuelnog menjača.

Nema elektronike koja bi spasila vozača Boreham još nije objavio zvanične podatke o performansama, ali odnos snage i težine sugeriše da bi ovaj Eskort mogao biti izuzetno brz. Još važnije, koncept je potpuno analogan. Konkretno, nema servo volana, nema ABS-a i nema kontrole proklizavanja.

Drugim rečima, ovo nije retro igračka koja samo izgleda staro - ovo je automobil koji zahteva pravo znanje i koncentraciju od vozača. Kupcima će biti ponuđena i verzija sa prerađenim Twin Cam motorom, poznatim iz trkačke istorije Eskorta.

Njegova zapremina je povećana sa 1558 na 1845 kubnih centimetara, a umesto dva Veber karburatora koristi ubrizgavanje goriva. Rezultat je 182 KS, sa originalnim četvorostepenim menjačem sa kratkim prenosnim odnosima.

Karoserija je digitalno rekonstruisana na osnovu modela Eskort RS sa dvoja vrata koje je Fordovo odeljenje za napredne operacije vozila proizvodilo u Aveliju, pre nego što je ta fabrika zatvorena 1975. godine. Boreham je potom dodatno ojačao karoseriju, proširio blatobrane i razvio novu zadnju osovinu od aluminijuma i titanijuma.

Dizajn je delo Vejna Burgesa, bivšeg dizajnera Jaguara povezanog sa SVR modelima, uključujući XE Project 8. Novi Eskort RS zadržava siluetu originala, ali dobija modernije detalje, uključujući LED farove čiji uzorak podseća na trake koje su se nekada lepile preko farova trkačkih automobila, piše tportal.

Ovaj automobil neće promeniti tržište niti će biti uobičajena pojava na putevima. Ali upravo je zato zanimljivo: U eri elektrifikacije, velikih ekrana i sve težih automobila, Boreham vraća mali, lagan, bučan i brutalno mehanički Eskort. Samo što je nekadašnja ikona narodnih sportova sada postala kolekcionarski predmet za veoma bogate kupce.

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