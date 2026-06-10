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Noćenje od 1.500 dinara, kafa 100, doručak 300 RSD - mesto u Srbiji je raj za oči i novčanik

Smeštena nedaleko od Zaječara, u zelenoj dolini Crnog Timoka, ova banja već vekovima važi za mesto odmora i oporavka.

Autor:  Dubravka Jovanović
10.06.2026.14:29
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Noćenje od 1.500 dinara, kafa 100, doručak 300 RSD - mesto u Srbiji je raj za oči i novčanik
Foto:Shutterstock
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Najveće bogatstvo Gamzigradske banje predstavljaju prirodni termomineralni izvori. Temperatura vode dostiže i do 42 stepena Celzijusa, što je čini pogodnom za različite terapijske tretmane tokom cele godine.

Voda je bogata mineralima i koristi se u rehabilitaciji osoba sa problemima krvnih sudova, reumatskim oboljenjima, bolestima zglobova, neurološkim tegobama i stanjima nakon povreda ili operacija.

Mnogi posetioci dolaze upravo zbog kombinacije prirodnog lečenja i odmora, daleko od gradske buke, prenosi Kurir.

Cene koje su među najpovoljnijima u Srbiji

Za razliku od pojedinih turističkih centara gde su cene poslednjih godina značajno porasle, Gamzigradska banja i dalje važi za veoma pristupačnu destinaciju.

Privatni smeštaj može se pronaći već od 1.500 do 2.500 dinara po osobi, dok pansionski smeštaj u hotelima i rehabilitacionim centrima zavisi od termina i usluga koje su uključene.

Ni ugostiteljska ponuda ne opterećuje kućni budžet. U lokalnim restoranima i kafanama doručak se može pronaći za oko 300 dinara, kafa za stotinak dinara, dok se kompletan ručak uglavnom kreće od 800 do 1.500 dinara.

Posebnu pažnju gostiju privlače specijaliteti istočne Srbije, domaći sirevi, jagnjetina, tradicionalne pite i autentična vlaška kuhinja.

Idealna baza za obilazak istočne Srbije

Jedan od razloga zbog kojih turisti biraju Gamzigradsku banju jeste i njen položaj. Na samo nekoliko kilometara nalazi se Feliks Romulijana, jedan od najznačajnijih arheoloških lokaliteta u Srbiji i lokalitet pod zaštitom UNESCO-a.

U blizini su i Zaječar, Rtanj, Borsko jezero i Rajkova pećina, što omogućava da se tokom jednog vikenda spoje odmor, priroda i obilazak kulturno-istorijskih znamenitosti.

Mesto za one koji žele mir, a ne gužvu

Dok pojedine popularne banje tokom leta beleže rekordne gužve, Gamzigradska banja i dalje uspeva da sačuva ono što mnogi turisti danas najviše traže – tišinu, prirodu i opuštanje.

U vremenu kada su odmor i beg od svakodnevnog stresa postali važniji nego ikada, ova banja polako izlazi iz senke poznatijih destinacija i postaje izbor sve većeg broja porodica, penzionera, ali i mlađih ljudi koji žele vikend u prirodi bez velikih troškova.

Možda nije među najpoznatijim banjama u Srbiji, ali upravo u tome leži njen najveći adut - ovde se i dalje može pronaći ono što je na mnogim turističkim destinacijama postalo prava retkost: mir, autentičnost i osećaj da vreme teče sporije.

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Novac Zaječar banja Gamzigradska banja

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