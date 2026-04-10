Na prazničnim trpezama u Srbiji najčešće se mogu videti šaran, pastrmka i oslić, dok se na pijacama i u marketima cene kreću već od 400 dinara, pa sve do nekoliko hiljada dinara za kvalitetnije vrste ribe.

Razlike u cenama zavise od vrste i obrade

Cena ribe zavisi od više faktora - da li je morska ili slatkovodna, kao i od toga da li se prodaje cela ili očišćena, pri čemu je obrađena riba znatno skuplja.

Šaran i pastrmka među najtraženijima

Trenutno se šaran prodaje od oko 500 dinara po kilogramu, dok očišćen dostiže i do 900 dinara, a kvalitetniji komadi idu i do 1.800 dinara.

Cela pastrmka može se naći po ceni od oko 600 dinara, ali i više od 2.000 dinara za bolje komade.

Oslić i dalje najpovoljniji izbor

Oslić je najjeftiniji i najprodavaniji, sa cenom od oko 400 dinara po kilogramu, što ga čini najpristupačnijim izborom pred praznike.

Smuđ i orada ulaze u skuplju kategoriju

Smuđ košta od oko 1.200 dinara, dok kvalitetniji komadi prelaze 2.000 dinara. Orada ide od 1.300 dinara, a u boljim varijantama dostiže i 3.000 dinara.

Losos i dimljene ribe u "luksuznoj" kategoriji

Najskuplji su losos i dimljene vrste ribe, koje u prodavnicama dostižu od 2.200 do preko 4.000 dinara po kilogramu, piše Informer.

Dimljeni losos i dimljena pastrmka idu i do 3.400, pa čak i do 6.000 dinara po kilogramu, što ih svrstava među najskuplje izbore na prazničnoj trpezi.

