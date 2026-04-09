Jedna vrlo bogata i tajnovita enklava u Minesoti, poznata kao Nort Ouks, decenijama je uspevala da ostane skrivena na Gugl mapama, ali toj digitalnoj nevidljivosti sada je došao kraj. Jedan influenser dronom je mapirao celo područje i snimke objavio na internetu, čime je ekskluzivno naselje prvi put postalo potpuno vidljivo javnosti.



Nort Ouks slovi za jednu od najbogatijih adresa u Sjedinjenim Američkim Državama, sa desetinama velelepnih imanja čija se vrednost procenjuje od više stotina hiljada do nekoliko miliona dolara. Na primer, nedavno je kuća sa pet spavaćih soba i sedam kupatila oglašena za prodaju po ceni od gotovo 3,5 miliona dolara. Uprkos tome, mnogi stanovnici Minesote nikada nisu ni čuli za ovo mesto.



"Misterija Nort Ouksa počinje čim počnete da učite o njemu", izjavio je za Dejli mejl autor snimka, kreator digitalnog sadržaja Kris Par. "Vlada percepcija da u Nort Ouksu žive mnogi direktori i čelnici kompanija iz Minesote, ali uprkos toj reputaciji, mnogi stanovnici za njega ni ne znaju."



Iako tehnički nije reč o zatvorenoj zajednici, svi putevi unutar naselja su u privatnom vlasništvu. Stanovnici su pravno uredili vlasništvo tako da ono obuhvata i ulice, čime je Nort Ouks praktično ostao bez javnih puteva. Ulaze i izlaze nadziru čitači registarskih tablica i sigurnosne kamere.



Pravna pobeda protiv Gugla



Da svoju privatnost shvataju ozbiljno, stanovnici su pokazali još 2008. godine. Tada je gradsko veće Nort Ouksa zapretilo tužbom Guglu nakon što su otkrili da je njihovo susedstvo vidljivo na usluzi Strit vju (Street View). U pismu su zapretili tužbom za ometanje poseda ako se fotografije odmah ne uklone.



Gugl je na kraju popustio. Predstavnica kompanije Ilejn Filadelfo tada je izjavila kako je to verovatno bio prvi takav slučaj u SAD.



"Vrlo je retko da čitav jedan grad zatraži da bude uklonjen", rekla je.



Misija mapiranja dronom



Međutim, Par je uočio pravnu prazninu: grad nema kontrolu nad vazdušnim prostorom. Nakon što je položio ispit i postao licencirani operater drona, uz odobrenje Savezne uprave za vazduhoplovstvo (FAA) mogao je legalno da leti iznad naselja. Kako je i sam naveo, "Nort Ouks nije zabranio mapiranje, samo neovlašćeni pristup."



Kako bi izbegao sigurnosne kamere, na sajtu Kreiglist (Craigslist) objavio je oglas u kojem je tražio da ga neko od stanovnika pusti unutra. Žena pod pseudonimom Megi Smit pristala je da mu omogući ulazak u jedan od parkova za 10 dolara. Odande je Par lansirao dron i snimio sve ulice i kuće, ostvarivši svoju misiju da "jednom zauvek dovrši Gugl mape", kako se našalio u opisu videa.







Podeljene reakcije i odbrana javnog interesa



Očekivano, stanovnici nisu bili zadovoljni. Predsednik udruženja vlasnika kuća u Nort Ouksu, Endru Hokins, navodno razmatra pravne korake protiv Para. Sa druge strane, brojni komentatori na Jutjubu podržali su njegov poduhvat.



"Savršen primer Strajsend efekta", napisao je jedan korisnik, aludirajući na fenomen u kojem pokušaji skrivanja informacija dovode do njihovog još većeg širenja.



Par je objasnio kako je njegova misija imala i širi cilj.



"Mape su javna infrastruktura. Imati nepotpunu mapu ne koristi nikome", izjavio je.



Dodao je kako ceni privatnost, ali i vidi vrednost u mogućnosti da se svet istražuje bez napuštanja doma.



"Fascinantno je što možemo videti ulične prizore gotovo bilo gde u zemlji i svetu", rekao je.



Zanimljivo, Gugl je uklonio Parove slike nedelju dana nakon što ih je objavio, ali on je na to odgovorio objavljivanjem novih snimaka.



