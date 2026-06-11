Stiže 13. penzija? Objavljeni detalji nove mere pomoći

Za mnoge građane Srbije poslednjih godina najveći izazov postali su rastući troškovi života, a posebno troškovi lečenja i svakodnevnih potreba.

Zbog toga je najava novih mera pomoći izazvala veliko interesovanje javnosti, piše Kurir.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da država priprema paket podrške koji će obuhvatiti povećanje penzija, jeftinije lekove za najugroženije pacijente, bolji položaj zaposlenih u socijalnoj zaštiti, pomoć veteranima, ali i veću dostupnost zdravstvenih usluga u udaljenim delovima Srbije.

Penzionerima stiže povećanje primanja

Jedna od najvažnijih najava odnosi se na penzionere.

Kako je istaknuto, redovno povećanje penzija biće sprovedeno nezavisno od posebnog paketa podrške koji država priprema.

To praktično znači da se razmatraju dodatni modeli pomoći koji bi mogli da obuhvate veliki broj penzionera.

Poseban fokus biće na onima sa najnižim primanjima, ali cilj je da podršku oseti što veći broj najstarijih građana.

Za mnoge penzionere, kojima najveći deo mesečnih prihoda odlazi na račune, hranu i lekove, svako povećanje predstavlja značajno olakšanje.

Jeftiniji lekovi za hronične bolesnike

Druga velika mera odnosi se na troškove lečenja.

Država razmatra model subvencionisanja pojedinih grupa lekova kako bi terapije bile dostupnije građanima koji ih svakodnevno koriste.

Posebna pažnja usmerena je na:

pacijente na dijalizi,

kardiovaskularne bolesnike,

osobe sa dijabetesom,

građane sa niskim primanjima,

penzionere kojima terapija predstavlja veliki mesečni trošak.

Za mnoge porodice upravo troškovi lekova predstavljaju jedno od najvećih opterećenja kućnog budžeta.

Zbog toga se očekuje da bi ova mera mogla da donese konkretno rasterećenje za veliki broj građana.

Pomoć i za socijalnu zaštitu i veterane

Najavljene mere ne odnose se samo na penzionere i pacijente.

Planirano je i unapređenje položaja zaposlenih u centrima za socijalni rad, koji se godinama suočavaju sa velikim obimom posla i nedostatkom kadrova.

Istovremeno, dodatna podrška trebalo bi da bude usmerena i prema korisnicima socijalne pomoći, kao i ratnim veteranima.

Cilj je da se poboljša kvalitet socijalne zaštite i omogući efikasnija podrška građanima kojima je pomoć najpotrebnija.

Lekar i za najudaljenija sela

Poseban deo plana odnosi se na zdravstvenu zaštitu stanovnika udaljenih i slabo naseljenih područja.

U mnogim selima stariji građani i dalje imaju problem da dođu do lekara ili specijalističkih pregleda.

Zbog toga država najavljuje širenje dostupnosti zdravstvene nege kako bi medicinska pomoć bila dostupnija i onima koji žive daleko od većih gradova.

Dva važna datuma za građane

Prema najavama, realizacija mera odvijaće se u dve faze.

Jun

predstavljanje prvih konkretnih koraka,

početak primene pojedinih mera vezanih za lekove.

Septembar

predstavljanje šireg paketa ekonomskih i socijalnih mera,

detalji o dodatnoj pomoći građanima,

moguće nove subvencije i podrška određenim kategorijama stanovništva.

Građani očekuju konkretne rezultate

Iako detalji još nisu u potpunosti poznati, najavljene mere privukle su pažnju velikog broja građana.

Penzioneri očekuju veća primanja, hronični bolesnici jeftinije terapije, a stanovnici manjih sredina bolju dostupnost zdravstvene zaštite.

U narednim mesecima biće poznato kako će mere izgledati u praksi, ali je već sada jasno da će fokus biti na grupama građana kojima su dodatna podrška i pomoć najpotrebnije.

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