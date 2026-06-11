EUR EUR 117,02 117,37din 117,73
USD USD 101,32 101,62din 101,93
CAD CAD 72,69 72,91din 73,13
AUD AUD 71,01 71,23din 71,44
GBP GBP 135,60 136,01din 136,41
CHF CHF 126,88 127,26din 127,64
KURSNA LISTA

Srbija

Stiže 13. penzija? Objavljeni detalji nove mere pomoći

Država priprema paket podrške koji bi mogao da obraduje milione građana. U fokusu su penzioneri, pacijenti kojima su neophodne redovne terapije, korisnici socijalne pomoći i veterani.

Autor:  Dubravka Jovanović
11.06.2026.09:08
0
Stiže 13. penzija? Objavljeni detalji nove mere pomoći
Foto: PeopleImages/shutterstock.com
Četvoročlanoj porodici treba oko 3.000 evra za letovanje - jedna destinacija se izdvaja, cenovno skoro ista kao prošle godine  Četvoročlanoj porodici treba oko 3.000 evra za letovanje - jedna destinacija se izdvaja, cenovno skoro ista kao prošle godine 
Prethodna vest
MUP poslao upozorenje - građanima Srbije masovno stižu lažne SMS poruke
shutterstock
 MUP poslao upozorenje - građanima Srbije masovno stižu lažne SMS poruke
Sledeća vest

Za mnoge građane Srbije poslednjih godina najveći izazov postali su rastući troškovi života, a posebno troškovi lečenja i svakodnevnih potreba.

Zbog toga je najava novih mera pomoći izazvala veliko interesovanje javnosti, piše Kurir.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da država priprema paket podrške koji će obuhvatiti povećanje penzija, jeftinije lekove za najugroženije pacijente, bolji položaj zaposlenih u socijalnoj zaštiti, pomoć veteranima, ali i veću dostupnost zdravstvenih usluga u udaljenim delovima Srbije.

Penzionerima stiže povećanje primanja

Jedna od najvažnijih najava odnosi se na penzionere.

Kako je istaknuto, redovno povećanje penzija biće sprovedeno nezavisno od posebnog paketa podrške koji država priprema.

To praktično znači da se razmatraju dodatni modeli pomoći koji bi mogli da obuhvate veliki broj penzionera.

Poseban fokus biće na onima sa najnižim primanjima, ali cilj je da podršku oseti što veći broj najstarijih građana.

Za mnoge penzionere, kojima najveći deo mesečnih prihoda odlazi na račune, hranu i lekove, svako povećanje predstavlja značajno olakšanje.

Jeftiniji lekovi za hronične bolesnike

Druga velika mera odnosi se na troškove lečenja.

Država razmatra model subvencionisanja pojedinih grupa lekova kako bi terapije bile dostupnije građanima koji ih svakodnevno koriste.

Posebna pažnja usmerena je na:

  • pacijente na dijalizi,

  • kardiovaskularne bolesnike,

  • osobe sa dijabetesom,

  • građane sa niskim primanjima,

  • penzionere kojima terapija predstavlja veliki mesečni trošak.

Za mnoge porodice upravo troškovi lekova predstavljaju jedno od najvećih opterećenja kućnog budžeta.

Zbog toga se očekuje da bi ova mera mogla da donese konkretno rasterećenje za veliki broj građana.

Pomoć i za socijalnu zaštitu i veterane

Najavljene mere ne odnose se samo na penzionere i pacijente.

Planirano je i unapređenje položaja zaposlenih u centrima za socijalni rad, koji se godinama suočavaju sa velikim obimom posla i nedostatkom kadrova.

Istovremeno, dodatna podrška trebalo bi da bude usmerena i prema korisnicima socijalne pomoći, kao i ratnim veteranima.

Cilj je da se poboljša kvalitet socijalne zaštite i omogući efikasnija podrška građanima kojima je pomoć najpotrebnija.

Lekar i za najudaljenija sela

Poseban deo plana odnosi se na zdravstvenu zaštitu stanovnika udaljenih i slabo naseljenih područja.

U mnogim selima stariji građani i dalje imaju problem da dođu do lekara ili specijalističkih pregleda.

Zbog toga država najavljuje širenje dostupnosti zdravstvene nege kako bi medicinska pomoć bila dostupnija i onima koji žive daleko od većih gradova.

Dva važna datuma za građane

Prema najavama, realizacija mera odvijaće se u dve faze.

Jun

  • predstavljanje prvih konkretnih koraka,

  • početak primene pojedinih mera vezanih za lekove.

Septembar

  • predstavljanje šireg paketa ekonomskih i socijalnih mera,

  • detalji o dodatnoj pomoći građanima,

  • moguće nove subvencije i podrška određenim kategorijama stanovništva.

Građani očekuju konkretne rezultate

Iako detalji još nisu u potpunosti poznati, najavljene mere privukle su pažnju velikog broja građana.

Penzioneri očekuju veća primanja, hronični bolesnici jeftinije terapije, a stanovnici manjih sredina bolju dostupnost zdravstvene zaštite.

U narednim mesecima biće poznato kako će mere izgledati u praksi, ali je već sada jasno da će fokus biti na grupama građana kojima su dodatna podrška i pomoć najpotrebnije.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Expo

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici.

Novac penzija Srbija pomoć

Povezane vesti

Kraj zloupotrebama - kreće provera malinjaka u Srbiji
Foto: aerogondo2/shutterstock

Kraj zloupotrebama - kreće provera malinjaka u Srbiji

14:55 | 0
Živeo je u automobilu, danas je milijarder - svako jutro radi jednu stvar koja mu je promenila život
Foto: Shutterstock/ Studio Romantic

Živeo je u automobilu, danas je milijarder - svako jutro radi jednu stvar koja mu je promenila život

13:54 | 0
Kupcima se vraća novac i bez fiskalnog računa - povlačenje proizvoda iz prodavnica u Hrvatskoj
Foto: STEKLO/Shutterstock

Kupcima se vraća novac i bez fiskalnog računa - povlačenje proizvoda iz prodavnica u Hrvatskoj

13:20 | 0
Slovenac osudio Hrvatsku - "Svaki put se začudim šta žele braća Hrvati"
Foto: Shutterstock/Andrii Iemelianenko

Slovenac osudio Hrvatsku - "Svaki put se začudim šta žele braća Hrvati"

12:22 | 0
Da li je ovo najisplativija nekretnina u Srbiji - otkriven cenovnik gradnje i kupovine splavova
Foto: Shutterstock

Da li je ovo najisplativija nekretnina u Srbiji - otkriven cenovnik gradnje i kupovine splavova

11:09 | 0
Komentari (0)

Srbija

Kraj zloupotrebama - kreće provera malinjaka u Srbiji
Foto: aerogondo2/shutterstock

Kraj zloupotrebama - kreće provera malinjaka u Srbiji

14:55 Srbija
Milijarde dinara za pčelare i stočare - povećan agrarni budžet
Foto: Shutterstock

Milijarde dinara za pčelare i stočare - povećan agrarni budžet

14:05 Srbija
Građani Srbije uskoro bez rominga u celoj Evropi - direktor Telekoma saopštio detalje
Foto: Andrej Privizer / Shutterstock.com

Građani Srbije uskoro bez rominga u celoj Evropi - direktor Telekoma saopštio detalje

13:43 Srbija
NBS donela važnu odluku - kamatne stope ostaju iste
Shutterstock

NBS donela važnu odluku - kamatne stope ostaju iste

13:31 Srbija
Predviđen novi paket mera za penzionere - posebno usmeren na penzije do 40.000 dinara, olakšice za lekove, ostvarivanje prava 
Foto: Oleg Elkov / Shutterstock.com

Predviđen novi paket mera za penzionere - posebno usmeren na penzije do 40.000 dinara, olakšice za lekove, ostvarivanje prava 

13:14 Srbija
Novi sporazum o NIS-u - šta se menja za Srbiju i Rafineriju u Pančevu
Foto: Baloncici / Shutterstock.com

Novi sporazum o NIS-u - šta se menja za Srbiju i Rafineriju u Pančevu

11:13 Srbija
Oglasila se Pošta Srbije u vezi sa tvrdnjama da rasprodaje imovinu
Foto: saiko3p / Shutterstock.com

Oglasila se Pošta Srbije u vezi sa tvrdnjama da rasprodaje imovinu

10:52 Srbija
Srbija dobija svoj "Buking" - otkriveni detalji aplikacije
Foto: Shutterstock

Srbija dobija svoj "Buking" - otkriveni detalji aplikacije

10:28 Srbija
Glamočić: Za dva dana isplaćeno 42 miliona evra poljoprivrednicima, slede nove uplate
Foto: Budimir Jevtic/Shutterstock

Glamočić: Za dva dana isplaćeno 42 miliona evra poljoprivrednicima, slede nove uplate

10:28 Srbija
Veliki grad u Srbiji prvi put u istoriji dobija železničku vezu
Foto: Pixabay

Veliki grad u Srbiji prvi put u istoriji dobija železničku vezu

10:22 Srbija

Najnovije

Najčitanije

8min

Največi igrači Holivuda pod lupom - EU ispituje spajanje teško 110 milijardi dolara

17min

Rajner pod istragom zbog naplate sedenja roditelja pored dece

20min

Jedno grčko letovalište osvojilo turiste iz Srbije - ležaljke se ne naplaćuju, smeštaj povoljan, kilometarska plaža

31min

Analize otkrile šta se zaista nalazilo u popularnim kebabima u Velikoj Britaniji - kazna je paprena

34min

Lamborgini sprema parfeme - nova luksuzna kolekcija inspirisana superautomobilima

1D

Noćenje od 1.500 dinara, kafa 100, doručak 300 RSD - mesto u Srbiji je raj za oči i novčanik

21H

Vraća se legenda nakon 50 godina - koliko će koštati kultni klasik

1D

"Ne mogu više da letujem gde je sve pretrpano i preskupo" - turisti sve više beže od gužvi

1D

Da li zaista godinama sipamo gorivo u pogrešno vreme - zbog ovoga možda plaćamo više nego što bi trebalo

6H

Stiže 13. penzija? Objavljeni detalji nove mere pomoći

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,02 117,37 117,73
USD USD 101,32 101,62 101,93
CAD CAD 72,69 72,91 73,13
AUD AUD 71,01 71,23 71,44
GBP GBP 135,6 136,01 136,41
CHF CHF 126,88 127,26 127,64

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 54.558,00 €
ETH ETH 1.436,72 €
LTC LTC 36,88 €
DOT DOT 0,82 €
BCH BCH 173,53 €
LINK LINK 6,76 €
BNB BNB 519,90 €
XMR XMR 306,80 €
Powered by CoinGecko API