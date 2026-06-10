U brojnim diskusijama koje se vode na društvenoj mreži Redit i sličnim platformama, dominira ista poruka - tradicionalna turistička mesta više ne nude ono što su putnici ranije očekivali.

"Iskreno, više ne vidim poentu odlaska na najpoznatije destinacije. Sve je prepuno, cene su otišle previsoko, a osećaj odmora je potpuno nestao", navodi jedan korisnik.

Drugi dodaje da je potpuno promenio način putovanja.

"Pre sam išao gde svi idu. Sada biram mesta o kojima se manje priča. Mnogo je mirnije, nema stresa i konačno imam osećaj da sam na odmoru", kazao je on.

Sve češće se može pročitati i da su popularne destinacije izgubile osnovnu svrhu - relaksaciju.

"Na nekim mestima više ne uživaš, nego se snalaziš. Redovi za sve, gužve na plažama, čekanje u restoranima… to nije odmor", piše jedan putnik.

Sličnog stava je i drugi korisnik koji opisuje svoje iskustvo.

"Platiš skupo putovanje, a onda provedeš dan u gužvi i čekanju. Sve deluje kao masovna produkcija turizma, bez duše", kazao on.

Sve veći interes za manje poznate lokacije

U kontrastu sa prenatrpanim destinacijama, raste interesovanje za manje turistički eksponirana mesta. Putnici sve češće traže lokacije koje nisu na glavnim turističkim mapama.

"Otišao sam u malo primorsko mesto koje mi je preporučio prijatelj. Nema gužve, sve je opušteno i ljudi su mnogo srdačniji nego na popularnim destinacijama", navodi jedan putnik.

Drugi objašnjava da mu je to promenilo pogled na putovanja.

"Nisam ni znao koliko je bolje kada nema mase ljudi svuda oko tebe. Tek tada shvatiš šta znači pravi odmor", rekao je on.

Jedna od najčešćih zamerki u diskusijama odnosi se na cene i komercijalizaciju. Prema njihovim navodima, gde god čovek da ode, sve je isto - cene, na primer.

Promena navika putnika

Iz ovih komentara vidi se jasna promena u ponašanju turista - sve manje se bira "popularno", a sve više "prijatno i pristupačno". To najbolje opisuje stav jednog od korisnika Redita.

"Ne interesuje me više da mogu da kažem gde sam bio. Bitno mi je da se vratim odmoran", istakao je, dodajući da mu je za razliku od pre, kada mi je bilo važno da putuje na poznata mesta, danas, važnije mu je da pobegne od gužve.

Iako najpoznatije destinacije i dalje beleže veliki broj poseta, jasno je da se deo putnika okreće drugačijem pristupu putovanjima. Umesto prestiža i popularnosti, u prvi plan dolaze mir, cena i lični doživljaj.

"Sve manje me zanima gde drugi idu. Više me zanima gde mogu stvarno da odmorim", zaključuje jedan od učesnika diskusija.

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