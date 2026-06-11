Jeste li ikada zamišljali ceo grad ispod stene? Gde ogromne litice deluju kao prirodni krovovi za kuće, restorane i druga mesta. Gde možete videti jutarnje sunčeve zrake kako probijaju kroz pukotine u steni.

Setenil de las Bodegas smešten u španskoj regiji Andaluzija, ovaj fascinantni gradić privukao je pažnju zahvaljujući svojoj neobičnoj arhitekturi. Dok su mnoga brdska sela smeštena na vrhovima planina, Setenil je ušuškan direktno ispod jedne. Rezultat je gradski raspored kakav ne postoji gotovo nigde u Evropi - mesto koje vas ostavlja bez daha čim stignete.

Gde se nalazi Setenil de las Bodegas?

Setenil de las Bodegas se nalazi na jugu Španije, u provinciji Kadiz, oko 95 kilometara od Malage i kratkih 20 kilometara vožnje od istorijskog Ronde. Pripada čuvenoj ruti “belih sela” Andaluzije, nizu prelepih gradića poznatih po belim kućama i dramatičnim pejzažima.

Ono što Setenil izdvaja od okolnih uzvišenih sela jeste njegova "niža" pozicija. Umesto da se nalazi na vrhu brda, grad je smešten u uskoj rečnoj klisuri, koju je tokom milenijuma izdubila reka Rio Treho.

Pored impresivnog izgleda, ove kamene "tavanice" imaju i praktičnu funkciju - prirodno regulišu temperaturu u kućama. Tokom vrelih andaluzijskih leta, debela stena održava unutrašnjost prijatno hladnom, dok zimi zadržava toplotu. Mnogo pre modernih klima uređaja, stanovnici Setenila su već imali održivo rešenje.

Mesto sa vekovima istorije

Istorija Setenila seže hiljadama godina unazad. Arheološki nalazi ukazuju na ljudsku prisutnost u ovom području još u praistoriji. Kasnije je naselje postalo važno strateško uporište tokom perioda mavarske vladavine u Španiji.

Lokalna legenda kaže da ime "Setenil" potiče od latinske fraze Septem Nihil ("sedam puta ništa"), što se odnosi na sedam neuspešnih pokušaja osvajanja grada. Na kraju su ga zauzeli Katolički monarsi, kraljica Izabela i kralj Fernando, 1484. godine.

Danas se i dalje mogu videti tragovi te bogate prošlosti - od starih odbrambenih utvrđenja do istorijskih crkava i šarmantnih trgova.

Šta videti i raditi

Šetnja kroz čuvene pećinske ulice:

Glavna atrakcija su, bez sumnje, "pećinske" ulice grada. Najpoznatija je Cuevas del Sol, deo gde ogromna stena lebdi iznad niza kafića i restorana. To je savršeno mesto da pojedete nešto ispod prirodnog kamenog svoda.

Nasuprot reke nalazi se Cuevas de la Sombra, uža ulica koja je gotovo potpuno u senci velike stene iznad. Ta duboka senka stvara gotovo nadrealan ambijent, posebno prijatan tokom letnjih vrućina.

Uspon na Torre del Homenaje:

Za panoramski pogled na grad i okolinu, možete se popeti na Torre del Homenaje. To je jedini preostali toranj nekadašnje srednjovekovne tvrđave koja je čuvala ovo područje. Sa vrha se jasno vidi kako se naselje uvija kroz dolinu ispod.

Vidikovci:

Postoji nekoliko vidikovaca sa spektakularnim pogledom na grad. Mirador del Carmen je posebno popularan i nudi odličan pogled na krovove, crkvene tornjeve i impresivne litice koje okružuju mesto.

Šta jesti

Setenil je poznat po rustičnoj andaluzijskoj kuhinji. Posebno se izdvajaju jela koja potiču iz tradicionalne seoske kuhinje. Jedan od specijaliteta je sopa cortijera - gusta seoska supa sa povrćem, hlebom, maslinovim uljem, lokalnim začinima i regionalnim kobasicama.

Iberijska svinjetina je još jedan važan deo gastronomije. U ponudi su sporo kuvani svinjski obrazi koji se tope u ustima, razne vrste suhomesnatih proizvoda i klasični čorizo. Najbolji način da se upozna lokalna kuhinja je tapas kultura - mali zalogaji u barovima koji se često nalaze direktno ispod kamenih litica, što čini iskustvo posebno autentičnim.

Kako stići

Najlakši način da stignete u Setenil de las Bodegas je automobilom. Vožnja iz Malage traje oko sat i po, a iz Sevilje oko dva sata. Mnogi turisti kombinuju posetu Setenilu sa obližnjim Ronda gradom, što je idealno za jednodnevni izlet ili kraći boravak.

Postoji i železnička stanica u blizini, ali su železničke linije ograničene, piše The Times of India.

Obližnja mesta vredna posete

Ako imate više vremena, obavezno posetite Ronda - jedan od najlepših istorijskih gradova Španije, poznat po dramatičnom mostu koji prelazi duboku klisuru. Takođe možete istražiti i druga sela na ruti "belih sela" Andaluzije.

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