Mary Grigsby, 43-godišnjakinja se iz Njujorka preselila u Meksiko, gde je osnovala kompaniju "The Fish Ranch", a tokom života je išla nekonvencionalnim putem - od političkog angažmana do finansija. Radila je na Menhetnu kada je počela pandemija, a tada je odlučila da poseti oca i brata u Baji, u Meksiku, gde su provodili dosta vremena.

Tamo se zaljubila u mali gradić Agva Amarga na obali Kortezovog mora i počela da razmišlja o preseljenju, iako je i dalje radila u Njujorku. Tokom pandemije koronevirusa dobila je mogućnost da radi na daljinu, što je iskoristila da se preseli u Meksiko zajedno sa psom i opremom za rad.

Prvih godinu dana nastavila je da radi u finansijama na daljinu, a zatim je dala otkaz i potpuno promenila pravac života.

Od finansija do ribolova

Iako finansije nisu bile njen prvi izbor, ušla je u taj sektor slučajno, nakon razgovora koji joj je doneo poslovnu priliku. Vremenom je radila kao analitičarka u upravljanju imovinom i kasnije u velikoj fondaciji na Menhetnu, gde se bavila održivim investicijama.

U Njujorku je u slobodno vreme počela da se bavi mušičarenjem, što ju je povezalo sa raznolikom zajednicom ljudi - od lokalnih ribolovaca do poslovnih ljudi.

Mnogi od tih kontakata danas su njeni klijenti u Meksiku.

Preseljenje koje je promenilo život

Koliko god da je volela Njujork, nedostajali su joj okean i manja zajednica. Tokom poseta Baji osetila je snažnu povezanost sa obalom Kortezovog mora i ubrzo počela da traži nekretninu u tom području.

Kada je počela pandemija, preselila se u Meksiko sa idejom da nastavi rad na daljinu, ali se njen životni pravac u potpunosti promenio.

Danas živi u malom mestu i kaže da je jedina Amerikanka u svojoj zajednici, ali da se potpuno uklopila. Ljudi su, kako kaže, izuzetno gostoljubivi, a život pored mora joj je doneo mir.

Biznis nije bio prvobitni plan.

Uvidela je jaz između lokalnih ribarskih kapetana i turista koji žele da rezervišu izlete, pa je počela da razvija ideju jednostavne platforme za rezervacije. Tako je nastao "The Fish Ranch" - kombinacija sistema za rezervacije i prodavnice ribolovačke opreme.

Kasnije je počela i da dizajnira kape, nalepnice i odeću, što je postalo kreativan deo posla.

Izazovi i novi život

Iako život u malom mestu donosi mir, nije bez izazova. Danas je samohrana majka trogodišnjeg deteta, što otežava balans između posla i privatnog života. Bilo je trenutaka kada je bila iscrpljena i razmišljala da odustane, ali je nastavila da gradi posao.

Najveća nagrada nije samo biznis, već zadovoljstvo ljudi koji dolaze na ribolov i odlaze oduševljeni.

Ribolov, priroda i zajednica učinili su da se oseća ispunjeno. Ljudi se vraćaju svake godine i grade odnose sa lokalnim kapetanima i zajednicom.

Iako joj ponekad nedostaje raznolikost Njujorka, kaže da u Meksiku ima ono što je oduvek tražila - mir, prirodu i osećaj pripadnosti, piše Biznis insajder (Business Insider).

Danas poručuje da je srećna i da nema plan da se vraća.

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