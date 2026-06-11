Mary Grigsby, 43-godišnjakinja se iz Njujorka preselila u Meksiko, gde je osnovala kompaniju "The Fish Ranch", a tokom života je išla nekonvencionalnim putem - od političkog angažmana do finansija. Radila je na Menhetnu kada je počela pandemija, a tada je odlučila da poseti oca i brata u Baji, u Meksiku, gde su provodili dosta vremena.
Tamo se zaljubila u mali gradić Agva Amarga na obali Kortezovog mora i počela da razmišlja o preseljenju, iako je i dalje radila u Njujorku. Tokom pandemije koronevirusa dobila je mogućnost da radi na daljinu, što je iskoristila da se preseli u Meksiko zajedno sa psom i opremom za rad.
Prvih godinu dana nastavila je da radi u finansijama na daljinu, a zatim je dala otkaz i potpuno promenila pravac života.
Od finansija do ribolova
Iako finansije nisu bile njen prvi izbor, ušla je u taj sektor slučajno, nakon razgovora koji joj je doneo poslovnu priliku. Vremenom je radila kao analitičarka u upravljanju imovinom i kasnije u velikoj fondaciji na Menhetnu, gde se bavila održivim investicijama.
U Njujorku je u slobodno vreme počela da se bavi mušičarenjem, što ju je povezalo sa raznolikom zajednicom ljudi - od lokalnih ribolovaca do poslovnih ljudi.
Mnogi od tih kontakata danas su njeni klijenti u Meksiku.
Preseljenje koje je promenilo život
Koliko god da je volela Njujork, nedostajali su joj okean i manja zajednica. Tokom poseta Baji osetila je snažnu povezanost sa obalom Kortezovog mora i ubrzo počela da traži nekretninu u tom području.
Kada je počela pandemija, preselila se u Meksiko sa idejom da nastavi rad na daljinu, ali se njen životni pravac u potpunosti promenio.
Danas živi u malom mestu i kaže da je jedina Amerikanka u svojoj zajednici, ali da se potpuno uklopila. Ljudi su, kako kaže, izuzetno gostoljubivi, a život pored mora joj je doneo mir.
Biznis nije bio prvobitni plan.
Uvidela je jaz između lokalnih ribarskih kapetana i turista koji žele da rezervišu izlete, pa je počela da razvija ideju jednostavne platforme za rezervacije. Tako je nastao "The Fish Ranch" - kombinacija sistema za rezervacije i prodavnice ribolovačke opreme.
Kasnije je počela i da dizajnira kape, nalepnice i odeću, što je postalo kreativan deo posla.
Izazovi i novi život
Iako život u malom mestu donosi mir, nije bez izazova. Danas je samohrana majka trogodišnjeg deteta, što otežava balans između posla i privatnog života. Bilo je trenutaka kada je bila iscrpljena i razmišljala da odustane, ali je nastavila da gradi posao.
Najveća nagrada nije samo biznis, već zadovoljstvo ljudi koji dolaze na ribolov i odlaze oduševljeni.
Ribolov, priroda i zajednica učinili su da se oseća ispunjeno. Ljudi se vraćaju svake godine i grade odnose sa lokalnim kapetanima i zajednicom.
Iako joj ponekad nedostaje raznolikost Njujorka, kaže da u Meksiku ima ono što je oduvek tražila - mir, prirodu i osećaj pripadnosti, piše Biznis insajder (Business Insider).
Danas poručuje da je srećna i da nema plan da se vraća.
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