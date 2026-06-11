LinkedIn pokreće novi biznis - cilj prihod od 100 miliona dolara već naredne godine

Nova inicijativa okuplja stručnjake za marketing i oglašavanje koji će kompanijama pomagati u osmišljavanju i realizaciji reklamnih kampanja namenjenih poslovnoj publici.

LinkedIn, koji posluje u sastavu Microsoft, procenjuje da bi BrandWorks već tokom naredne godine mogao da ostvari godišnji prihod od oko 100 miliona dolara, prenosi Rojters.

Pojačanja iz Tiktoka, Mete i Iksa

Kako bi ubrzao razvoj projekta, LinkedIn je poslednjih meseci značajno proširio tim angažovan na inicijativi BrandWorks.

Kompanija je zaposlila stručnjake koji su prethodno radili u nekim od najvećih tehnoloških i društvenih platformi na svetu, uključujući TikTok, Meta i X.

Cilj novog tima je da pomogne brendovima da efikasnije dopru do poslovne publike kroz kampanje prilagođene specifičnostima LinkedIn platforme.

Fokus na poslovne korisnike

Za razliku od drugih društvenih mreža koje su prvenstveno usmerene na zabavni sadržaj i široku publiku, LinkedIn nastoji da dodatno iskoristi svoju poziciju vodeće profesionalne mreže.

Kompanija veruje da bi rast potražnje za poslovnim oglašavanjem i preciznijim targetiranjem profesionalaca mogao da predstavlja značajan izvor novih prihoda u narednim godinama.

Pokretanjem BrandWorks-a LinkedIn želi da kompanijama ponudi kompletnu podršku u kreiranju i vođenju kampanja, ali i da poveća konkurentnost u odnosu na druge velike digitalne platforme.

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