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Analize otkrile šta se zaista nalazilo u popularnim kebabima u Velikoj Britaniji - kazna je paprena

Umesto jagnjetine, u proizvodima su pronađeni masnoća, koža, kozje meso, ovčetina i drugi mesni proizvodi znatno niže vrednosti.

Autor:  Dubravka Jovanović
11.06.2026.15:01
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Analize otkrile šta se zaista nalazilo u popularnim kebabima u Velikoj Britaniji - kazna je paprena
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Jedan od najvećih prehrambenih skandala poslednjih godina potresao je Veliku Britaniju nakon što je otkriveno da je kompanija Kismet Kebabs Ltd godinama prodavala proizvode kao kebab od jagnjetine, iako su laboratorijske analize pokazale da su sadržali tek male količine tog mesa, pišu Nezavisne.

Umesto jagnjetine, u proizvodima su pronađeni masnoća, koža, kozje meso, ovčetina i drugi mesni proizvodi znatno niže vrednosti. Zbog obmanjivanja kupaca i lažnog deklarisanja proizvoda, kompanija je kažnjena sa ukupno 759.298 funti.

Kako je otkrivena prevara?

Sve je počelo tokom redovnih kontrola koje su sprovedene 2020. i 2021. godine. Inspektori su proveravali sastav mesa u kebabima koji su se prodavali na tržištu, a rezultati su brzo izazvali sumnju.

Analize su pokazale da proizvodi označeni kao "jagnjetina" ne odgovaraju sastavu navedenom na deklaraciji. Nakon toga usledila je detaljna istraga, uključujući proveru poslovne dokumentacije i nabavki sirovina.

Rezultati su bili iznenađujući.

Kupovali malo jagnjetine, prodavali ogromne količine

Istraga je pokazala da je kompanija nabavljala veoma male količine jagnjećeg mesa u poređenju sa količinama kebaba koje je prodavala kao proizvode od jagnjetine.

Prema navodima tužilaštva, firma je redovno kupovala kozje meso, jagnjeću mast, kožu, ovčetinu i druge nusproizvode, a zatim ih prerađivala i plasirala na tržište pod oznakom jagnjetine.

Tokom suđenja istaknuto je da veliki deo proizvoda koji su kupci plaćali kao jagnjetinu zapravo nije imao gotovo nikakve veze sa mesom koje je bilo navedeno na deklaraciji.

Problem nije bio samo u jagnjetini

Dodatni problem predstavljala je činjenica da pojedini proizvodi nisu sadržali ni vrstu mesa koja je bila navedena na ambalaži.

Inspektori su tokom kontrole pronašli i ozbiljne nepravilnosti u označavanju proizvoda, zbog čega su se pojavile i zabrinutosti vezane za bezbednost hrane i zaštitu potrošača.

Sud je zaključio da je kompanija godinama sprovodila organizovanu i plansku obmanu tržišta.

Kazna veća od 750.000 funti

Sudija je ocenio da je reč o dugotrajnom i ozbiljnom kršenju propisa, zbog čega je kompaniji izrečena novčana kazna od 500.000 funti.

Pored toga, naloženo joj je i plaćanje dodatnih sudskih troškova u iznosu od 259.298 funti.

Ukupna kazna tako je dostigla čak 759.298 funti, a kompanija je dobila rok od četiri godine da izmiri obaveze.

Zašto je ovaj slučaj važan za sve potrošače?

Ovaj slučaj još jednom pokazuje koliko su kontrole kvaliteta hrane važne i koliko poverenje kupaca može biti narušeno kada deklaracije ne odgovaraju stvarnom sadržaju proizvoda.

Većina ljudi prilikom kupovine veruje informacijama koje pročita na ambalaži, ne očekujući da se iza naziva proizvoda može kriti potpuno drugačiji sastav.

Upravo zato stručnjaci upozoravaju da su redovne inspekcije i stroge kontrole ključne za zaštitu potrošača, posebno kada je reč o prehrambenim proizvodima koje svakodnevno konzumiraju milioni ljudi.

Jer kada kupac plati jagnjetinu, očekuje jagnjetinu - a ne mešavinu kože, masti i mesa koje nikada nije želeo da kupi.

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