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Napustila posao da bi negovala majku - ostala bez ušteđevine, zdravlja i sigurne penzije
Mnogi ljudi tokom života donesu odluke koje se ne mere novcem. Međutim, tek kasnije postanu svesni koliko takvi izbori mogu da promene njihovu finansijsku budućnost.
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