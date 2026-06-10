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Napustila posao da bi negovala majku - ostala bez ušteđevine, zdravlja i sigurne penzije

Mnogi ljudi tokom života donesu odluke koje se ne mere novcem. Međutim, tek kasnije postanu svesni koliko takvi izbori mogu da promene njihovu finansijsku budućnost.

Autor:  Dubravka Jovanović
10.06.2026.13:53
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Napustila posao da bi negovala majku - ostala bez ušteđevine, zdravlja i sigurne penzije
shutterstock
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Upravo to se dogodilo Keti Malen, ženi koja je napustila uspešnu karijeru u jednoj od najvećih svetskih kompanija kako bi poslednje godine života provela uz svoju majku obolelu od Alchajmerove bolesti.

Danas, sa 64 godine, živi od oko 25.000 dolara godišnje, bori se sa zdravstvenim problemima i kaže da njena penziona štednja nije dovoljna za bezbrižnu starost. Ipak, postoji jedna stvar koju ne bi promenila, piše Business insider.

"Sve bih ponovila. Samo bih volela da sam tada znala koliko će me to koštati", kaže ona.

Karijeru zamenila brigom o majci

Keti je godinama gradila život u Oregonu. Radila je u kompaniji Nike, imala stabilna primanja, dobre beneficije i sigurnu budućnost. Međutim, nakon što je njenoj majci dijagnostikovana rana faza demencije, sve se promenilo.

Kako je bolest napredovala, postalo je jasno da će joj biti potrebna stalna pomoć. Keti je pokušala da pronađe drugo rešenje, ali nije uspela. Kada je majku odvela da pogleda dom za stare, reakcija ju je potpuno slomila.

"Molila me je da je ne ostavljam tamo. Nisam mogla da joj okrenem leđa", prisetila se.

Ubrzo je spakovala život koji je gradila godinama i vratila se u Teksas.

Troškovi su rasli iz dana u dan

Ono što je u početku delovalo kao privremeno rešenje pretvorilo se u šest godina neprekidne brige. Lekarski pregledi, terapije, lekovi i svakodnevni troškovi brzo su trošili novac koji je godinama štedela.

Prodala je veliki deo svoje imovine i koristila sredstva iz penzionog fonda kako bi pokrila troškove života. Iako je dobijala određenu pomoć kroz programe podrške za porodice obolelih od Alchajmerove bolesti, najveći deo tereta nosila je sama.

Dani bez sna i život pod stalnim pritiskom

Briga o osobi sa Alchajmerovom bolešću često je mnogo teža nego što ljudi mogu da zamisle. Njena majka je noću ustajala i lutala po kući, zaboravljala osnovne stvari i postajala sve zavisnija od tuđe pomoći. Keti praktično nije imala slobodno vreme.

Najteži trenutak bio je kada je njena majka jednog dana zaboravila njeno ime.

"Pevali smo mi rođendan, a ona više nije znala ko sam", ispričala je.

Posle majčine smrti ništa više nije bilo isto

Kada je njena majka preminula 2016. godine, Keti se suočila sa novim problemom. Posle godina provedenih van tržišta rada, više nije mogla lako da pronađe posao. Pokušala je da se vrati poslovnom životu, ali su stres i iscrpljenost ostavili ozbiljne posledice.

Nedugo zatim dijagnostikovana joj je fibromialgija, hronično oboljenje koje izaziva bolove i konstantan umor. Zbog pogoršanog zdravstvenog stanja kasnije je bila primorana da ode na invalidsku penziju.

Danas jedva pokriva osnovne troškove

Sa skromnim primanjima i rastućim troškovima života, Keti danas pažljivo planira svaki dolar. Kaže da joj najteže pada činjenica da nema porodicu koja bi jednog dana mogla da brine o njoj. Dugotrajna nega, koju je nekada pružala svojoj majci, za nju je trenutno finansijski nedostižna.

Ipak, uprkos svemu, nastavlja da pomaže drugima.

Volontira u crkvi, pomaže prijateljima i trudi se da ostane aktivna koliko joj zdravlje dozvoljava.

Lekcija koju danas želi da podeli sa svima

Njena priča nije samo priča o novcu. To je priča o hiljadama ljudi širom sveta koji svakodnevno donose teške odluke između karijere, finansijske sigurnosti i porodice.

Keti danas upozorava da je važno na vreme razmišljati o dugoročnoj nezi, štednji i sopstvenoj budućnosti. Jer ljubav prema roditeljima nema cenu, ali posledice takvih odluka mogu da se osećaju decenijama.

"Nisam bogata. Nemam život kakav sam planirala. Ali imala sam priliku da budem uz svoju majku kada joj je to bilo najpotrebnije. Zbog toga se nikada neću pokajati."

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Novac posao Briga majka

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