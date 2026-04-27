Ova odluka Evropske komisije obuhvata i podatke čet-botova sa veštačkom inteligencijom i funkcijama pretrage, preneo je Rojters.

Viši savetnik za konkurenciju u kompaniji Google, Kler Keli, rekla je da će se tehnološki gigant boriti protiv tih mera, za koje napomenula da prevazilaze granice i da ugrožavaju privatnost korisnika.

EK je saopštila da predložene mere EU obuhvataju obim, sredstva i učestalost podataka pretrage koje Google mora da deli, mere za osiguravanje anonimnosti ličnih podataka, procese koji regulišu pristup korisnika podacima pretrage i parametre za određivanje cena podataka pretrage, piše Tanjug.

"Cilj mera je da se omogući trećim onlajn pretraživačima, ili 'korisnicima podataka', da optimizuju svoje usluge pretrage i ospore poziciju Google pretrage", saopštila je Komisija.

Zainteresovane strane imaju rok do 1. maja da dostave svoje mišljenje o predloženim merama, a konačna odluka biće doneta u julu.

