Džim Zelter, predsednik ove investicione kompanije, izjavio je u podkastu "Exchanges" koji vodi Goldman Saks (Goldman Sachs) da istorija pokazuje kako tehnološke revolucije ne garantuju i visoke prinose za ulagače.

Prema njegovim rečima, iako će veštačka inteligencija imati široku primenu, ostaje ključno pitanje - ko će na kraju zaista zaraditi.

"Ovo smo videli mnogo puta u poslednjih 30 godina, bilo da se radi o mobilnim telefonima ili drugim tehnološkim inovacijama. Korisnost je neupitna, ali to ne znači da će ekonomski vlasnici ostvariti adekvatan povraćaj", poručio je Zelter, piše Biznis insajder (Business Insider).

Masivna ulaganja menjaju industriju

Posebno je ukazao na ogroman talas kapitalnih ulaganja koji je već u toku. Procene pokazuju da bi samo izgradnja data centara u SAD mogla da dostigne između pet i šest triliona dolara u narednih pet godina.

Kako ističe, taj trend transformiše tehnološki sektor iz modela sa relativno malim fizičkim ulaganjima u industriju koja zahteva ogromnu infrastrukturu i kapital.

"U toku je masivni investicioni ciklus koji menja samu prirodu poslovanja - od ‘lakog’ ka ‘teškom’ kapitalu", rekao je on.

Rizik i disciplina ključni za investitore

Zelter upozorava da investitori ne bi smeli da potcenjuju rizike. Naglašava da ulaganja u AI ne treba posmatrati kao sigurne prinose, već kao rizične opklade koje moraju biti adekvatno nagrađene.

Za kompaniju Apolo, ovaj trend predstavlja veliku priliku, ali samo uz strogu finansijsku disciplinu i zaštitu od potencijalnih gubitaka.

Rastu skepticizam među velikim igračima

Zelterov oprez dolazi u trenutku kada sve više uticajnih investitora dovodi u pitanje trenutni entuzijazam oko veštačke inteligencije.

Howard Marks iz "Oaktree Capital Management" upozorio je da mnogi investitori pristupaju AI-ju sa "mentalitetom lutrijskog tiketa", dok je ekonomista Steve Hanke ocenio da je ova tehnologija "prenaglašena i potencijalno opasna".

Ipak, uprkos skepticizmu, kompanije ne smanjuju tempo ulaganja.

Prema istraživanju KPMG, čak tri četvrtine izvršnih direktora smatra da je generativna veštačka inteligencija bila prenaduvana tema tokom prošle godine. Međutim, gotovo 80 odsto njih planira da ove godine izdvoji najmanje pet procenta kapitala upravo za AI.

Između revolucije i balona

Dok jedni upozoravaju na moguće pregrevanje tržišta, drugi veruju da je dugoročni potencijal veštačke inteligencije i dalje potcenjen.

Upravo ta podela mišljenja definiše trenutak u kojem se nalazi globalno tržište - između tehnološke revolucije i mogućeg investicionog balona.

