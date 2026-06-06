Kompanija Verili, deo Alfabet grupe kojoj pripada i Gugl (Google), predložila je novi biološki program za suzbijanje komaraca u SAD. Plan predviđa da se tokom dve godine u Kaliforniji i Floridi postepeno pusti 64 miliona posebno uzgojenih mužjaka komaraca, kako bi se smanjilo širenje bolesti koje prenose ove insekti, uključujući virus Zapadnog Nila i Denga groznicu.

Predlog je već izazvao snažnu reakciju javnosti u SAD. Deo građana strahuje da bi masovno puštanje komaraca moglo da naruši lokalni ekosistem, utiče na lanac ishrane i smanji dostupnu hranu za ptice, guštere i druge životinje koje se hrane insektima. Na društvenim mrežama pojavile su se i tvrdnje da tehnološke kompanije koriste komarce za tajne eksperimente, dok pojedini političari upozoravaju na nepoznate posledice ovakvog mešanja u prirodu, prenosi Benchmark.

Gugl komarci koriste bakteriju za kontrolu populacije

Ipak, komarci koje Verili planira da pusti nisu isti kao divlji komarci koji ujedaju ljude i prenose bolesti. Reč je o posebno uzgojenim mužjacima, a mužjaci komaraca se hrane nektarom i ne sišu krv. Njihova uloga je da se pare sa divljim ženkama, ali uz ključnu razliku: nose bakteriju Wolbachia, zbog koje jaja nakon parenja ne mogu normalno da se razviju.

Ako se ovakav postupak ponavlja dovoljno dugo, broj opasnih vrsta komaraca može postepeno da opadne. Cilj je da se smanje populacije komaraca kao što su Culex quinquefasciatus i Aedes aegypti, koji mogu da prenose bolesti na ljude.

Ova tehnologija nije potpuno nova. Slični programi već su testirani u više zemalja. U Singapuru je, prema navodima iz izvora, broj Aedes komaraca u pojedinim zonama smanjen za više od 80 procenata, dok je rizik od denga infekcija pao za više od 70 procenata. U Brazilu su pojedini pilot-programi povezani sa velikim smanjenjem težih ishoda denga groznice, dok su raniji manji testovi u Kaliforniji pokazali pad broja ženki komaraca koje ujedaju ljude za više od 90 procenata.

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