EUR EUR 117,02 117,38din 117,73
USD USD 100,74 101,05din 101,35
CAD CAD 72,43 72,65din 72,87
AUD AUD 71,75 71,97din 72,19
GBP GBP 135,24 135,65din 136,05
CHF CHF 127,63 128,01din 128,40
KURSNA LISTA

Svet

Prva prodavnica u kojoj će raditi robot, smena 24 časa, 7 dana u nedelji

Hong Kong se priprema za otvaranje svoje prve prodavnice mešovite robe kojom upravlja humanoidni robot, što predstavlja novi korak u nastojanjima grada da veštačku inteligenciju uvede u svakodnevni javni život. 

Autor:  Stanko Stamenković
09.06.2026.09:25
0
Prva prodavnica u kojoj će raditi robot, smena 24 časa, 7 dana u nedelji
Ilustracija: Alex Cimbal / Shutterstock.com
Odlazak na more više neće biti isti - najavljena nova pravila u Hrvatskoj
Foto: Pixabay
 Odlazak na more više neće biti isti - najavljena nova pravila u Hrvatskoj
Prethodna vest
Zašto većina ljudi o svom računu u banci razmišlja tek pred putovanje
Foto: khunkornStudio/Shutterstock
 Zašto većina ljudi o svom računu u banci razmišlja tek pred putovanje
Sledeća vest

Prodavnica će raditi 24 sata dnevno, nalaziće se na obali u četvrti Hung Hom i očekuje se da će usluživati kako stanovnike, tako i posetioce na više jezika.

Finansijski sekretar Hong Konga, Pol Čen, otkrio je plan u svom nedeljnom blogu, predstavljajući projekat kao deo šire strategije grada za unapređenje razumevanja veštačke inteligencije među građanima i podršku njenoj praktičnoj primeni u svakodnevnom životu. Prodavnicu razvija kineska kompanija sa sedištem na kopnu, specijalizovana za takozvanu „utelovljenu“ (embodied) veštačku inteligenciju.

Pokretanje poslovanja u Hong Kongu predstavljaće prvi izlazak te kompanije van kontinentalne Kine, što je Čan opisao kao potvrdu otvorenosti hongkonškog tržišta i njegove uloge izloga za globalne inovacije, piše Interestingengineering.

Humanoidni robot iza pulta

Prodavnicu će pokretati humanoidni robot nadimka „Xiao Gai“, dizajniran da direktno komunicira sa kupcima kada priđu objektu. Robot može da započinje prijateljske razgovore, podstiče kupce da razgledaju proizvode i pomaže im tokom kupovine u kompaktnom prodajnom prostoru.

Sama prodavnica koristi format kapsule površine devet kvadratnih metara, koja se može prilagoditi različitim kategorijama proizvoda. Prema dostupnim informacijama, u njoj će se prodavati grickalice, kreativni suveniri i roba, pa čak i lekovi koji se izdaju bez recepta.

Ovaj model zasnovan je na ranijoj prodavnici „Galaxy Space Capsule“ u pekinškom okrugu Haidian District. Taj objekat je predstavljen kao prva maloprodajna prodavnica na svetu kojom humanoidni robot redovno upravlja, a navodno svakodnevno opsluži oko 1.000 kupaca još od početka avgusta.

U Hong Kongu je kapsula na obali zamišljena ne samo kao maloprodajni eksperiment, već i kao javna demonstracija načina na koji bi se utelovljena veštačka inteligencija mogla integrisati u svakodnevno urbano okruženje.

Utelovljena veštačka inteligencija ulazi u maloprodaju

Utelovljena veštačka inteligencija podrazumeva AI sisteme ugrađene u fizičke uređaje, uključujući robote i autonomna vozila. Takvi sistemi koriste senzore za praćenje okruženja, donošenje trenutnih odluka i interakciju sa stvarnim svetom.

U slučaju prodavnice kojom upravlja humanoidni robot, to znači da veštačka inteligencija nije ograničena na ekran ili četbot interfejs. Umesto toga, ona postaje deo fizičkog uslužnog okruženja u kojem kupci mogu lično da komuniciraju sa robotom.

Kompanija tvrdi da format kapsule može privući više kupaca i stvoriti imidž tehnološki napredne usluge za gradove domaćine. Prema njihovim procenama, promet kupaca u neposrednoj blizini može porasti za 30 do 40 odsto nakon postavljanja ovakvog objekta.

Firma planira da u narednim mesecima postavi još 100 ovakvih kapsula u 10 gradova.

Hong Kong ubrzava primenu veštačke inteligencije

Prodavnica kojom upravlja robot dolazi u trenutku kada Hong Kong nastoji da ojača svoju poziciju u oblasti utelovljene inteligencije, razvoja talenata i inovacija. Čan je takođe otkrio da je u gradu formiran visoki vladin odbor za razvoj veštačke inteligencije, koji bi svoj prvi sastanak trebalo da održi ovog meseca.

Ovaj potez pokazuje da gradske vlasti ne žele da se zadrže samo na dugoročnom planiranju AI politika, već da teže i konkretnim projektima koje će stanovnici i posetioci moći neposredno da iskuse.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Expo

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici.

 

veštačka inteligencija Prodavnica Hong Kong robot

Povezane vesti

Poznati lanac nameštaja zatvara još jednu prodavnicu - kupci masovno dolaze zbog popusta
FOTO: PIXABAY

Poznati lanac nameštaja zatvara još jednu prodavnicu - kupci masovno dolaze zbog popusta

08:26 | 0
Materijal skuplji od zlata ulazi u AI servere - neophodan je u proizvodnji najjačih procesora 
Foto: Shutterstock

Materijal skuplji od zlata ulazi u AI servere - neophodan je u proizvodnji najjačih procesora 

16:29 | 0
Iskusni kupci opisuju kako uvek odabrati najbolji i najsočniji paradajz u prodavnici
Foto: alionabirukova/shutterstock

Iskusni kupci opisuju kako uvek odabrati najbolji i najsočniji paradajz u prodavnici

10:19 | 0
Kina uvodi strože propise za AI stručnjake
Foto: Summit Art Creations/Shutterstock

Kina uvodi strože propise za AI stručnjake

16:37 | 0
Profesorka sa Stanforda otkrila - ključni koraci kako da na poslu postanete nezamenljivi preko noći
Foto: Shutterstock/ Tippa Pratt

Profesorka sa Stanforda otkrila - ključni koraci kako da na poslu postanete nezamenljivi preko noći

15:19 | 0
Komentari (0)

Svet

Skladišta gasa u Evropi poluprazna - zalihe tek nešto više od 40 odsto 
Foto: Shutterstock

Skladišta gasa u Evropi poluprazna - zalihe tek nešto više od 40 odsto 

08:50 Svet
Nemačka razmatra ukidanje udovičke penzije - milioni bračnih parova u problemu
Foto: Shutterstock | www.shutterstock.com

Nemačka razmatra ukidanje udovičke penzije - milioni bračnih parova u problemu

08:39 Svet
Pukao najveći vojni projekat Evrope - Francuska i Nemačka digle ruke od zajedničkog aviona
Shutterstock

Pukao najveći vojni projekat Evrope - Francuska i Nemačka digle ruke od zajedničkog aviona

08:25 Svet
Putin postaje nestrpljiv - zahteva bržu gradnju nuklearnih ledolomaca
Foto: Shutterstock

Putin postaje nestrpljiv - zahteva bržu gradnju nuklearnih ledolomaca

07:06 Svet
Najopasniji aerodromi u Evropi koji pilotima zadaju muke
Foto: Photosbypatrik/Shutterstock

Najopasniji aerodromi u Evropi koji pilotima zadaju muke

19:43 Svet
Tranzit brodova postao milionski posao - skok cena prolaska kroz Ormuski moreuz
Foto: GreenOak/Shutterstock.com

Tranzit brodova postao milionski posao - skok cena prolaska kroz Ormuski moreuz

18:49 Svet
Blagi oporavak kripta ne menja sliku - strah i dalje dominira tržištem
Foto: Shutterstock/ Who is Danny

Blagi oporavak kripta ne menja sliku - strah i dalje dominira tržištem

16:00 Svet
Baka usvojila četiri unuke kako ne bi završile bez porodice - umesto penzije preuzela je sve na sebe
shutterstock

Baka usvojila četiri unuke kako ne bi završile bez porodice - umesto penzije preuzela je sve na sebe

14:36 Svet
Evropa gradi megakanal vredan 4,3 milijarde evra - spojiće tri države
Foto: Multishooter / Shutterstock.com

Evropa gradi megakanal vredan 4,3 milijarde evra - spojiće tri države

14:26 Svet
Plata 2.600 evra, siguran državni posao i beneficije - mnogi sa Balkana ne znaju da ova služba traži radnike u Nemačkoj
Foto: Freepik

Plata 2.600 evra, siguran državni posao i beneficije - mnogi sa Balkana ne znaju da ova služba traži radnike u Nemačkoj

14:19 Svet

Najnovije

Najčitanije

35min

Šta se dešava sa stanom kada vlasnik umre, a naslednici se ne pojave - mnogi ne znaju kome na kraju pripada nekretnina

35min

Prva prodavnica u kojoj će raditi robot, smena 24 časa, 7 dana u nedelji

37min

Odlazak na more više neće biti isti - najavljena nova pravila u Hrvatskoj

50min

Cena sirove nafte ponovo raste - barel skočio na 94,38 dolara 

57min

"Od aerodroma do centra Beograda za 15 do 20 minuta" - Vučić otkrio detalje o izgradnji pruge

24H

Cene ležaljki na plažama u Crnoj Gori razbesnele turiste - "U Tuskoj mogu da uzmem pansion"

21H

Konačno jeftinija prasad - na stočnim pijacama cene se menjaju iz dana u dan

22H

Na popularnoj plaži zabranjeno sunčanje na peškirima - kazne iznose i do 5.000 evra

15H

Penzioneri dobijaju novu pomoć - više od 115.000 paketa solidarne pomoći i odmor u banjama

19H

Plata 2.600 evra, siguran državni posao i beneficije - mnogi sa Balkana ne znaju da ova služba traži radnike u Nemačkoj

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,02 117,38 117,73
USD USD 100,74 101,05 101,35
CAD CAD 72,43 72,65 72,87
AUD AUD 71,75 71,97 72,19
GBP GBP 135,24 135,65 136,05
CHF CHF 127,63 128,01 128,4

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 54.420,00 €
ETH ETH 1.447,33 €
LTC LTC 36,86 €
DOT DOT 0,83 €
BCH BCH 178,82 €
LINK LINK 6,80 €
BNB BNB 518,04 €
XMR XMR 273,55 €
Powered by CoinGecko API