Prva prodavnica u kojoj će raditi robot, smena 24 časa, 7 dana u nedelji

Prodavnica će raditi 24 sata dnevno, nalaziće se na obali u četvrti Hung Hom i očekuje se da će usluživati kako stanovnike, tako i posetioce na više jezika.

Finansijski sekretar Hong Konga, Pol Čen, otkrio je plan u svom nedeljnom blogu, predstavljajući projekat kao deo šire strategije grada za unapređenje razumevanja veštačke inteligencije među građanima i podršku njenoj praktičnoj primeni u svakodnevnom životu. Prodavnicu razvija kineska kompanija sa sedištem na kopnu, specijalizovana za takozvanu „utelovljenu“ (embodied) veštačku inteligenciju.

Pokretanje poslovanja u Hong Kongu predstavljaće prvi izlazak te kompanije van kontinentalne Kine, što je Čan opisao kao potvrdu otvorenosti hongkonškog tržišta i njegove uloge izloga za globalne inovacije, piše Interestingengineering.

Humanoidni robot iza pulta

Prodavnicu će pokretati humanoidni robot nadimka „Xiao Gai“, dizajniran da direktno komunicira sa kupcima kada priđu objektu. Robot može da započinje prijateljske razgovore, podstiče kupce da razgledaju proizvode i pomaže im tokom kupovine u kompaktnom prodajnom prostoru.

Sama prodavnica koristi format kapsule površine devet kvadratnih metara, koja se može prilagoditi različitim kategorijama proizvoda. Prema dostupnim informacijama, u njoj će se prodavati grickalice, kreativni suveniri i roba, pa čak i lekovi koji se izdaju bez recepta.

Ovaj model zasnovan je na ranijoj prodavnici „Galaxy Space Capsule“ u pekinškom okrugu Haidian District. Taj objekat je predstavljen kao prva maloprodajna prodavnica na svetu kojom humanoidni robot redovno upravlja, a navodno svakodnevno opsluži oko 1.000 kupaca još od početka avgusta.

U Hong Kongu je kapsula na obali zamišljena ne samo kao maloprodajni eksperiment, već i kao javna demonstracija načina na koji bi se utelovljena veštačka inteligencija mogla integrisati u svakodnevno urbano okruženje.

Utelovljena veštačka inteligencija ulazi u maloprodaju

Utelovljena veštačka inteligencija podrazumeva AI sisteme ugrađene u fizičke uređaje, uključujući robote i autonomna vozila. Takvi sistemi koriste senzore za praćenje okruženja, donošenje trenutnih odluka i interakciju sa stvarnim svetom.

U slučaju prodavnice kojom upravlja humanoidni robot, to znači da veštačka inteligencija nije ograničena na ekran ili četbot interfejs. Umesto toga, ona postaje deo fizičkog uslužnog okruženja u kojem kupci mogu lično da komuniciraju sa robotom.

Kompanija tvrdi da format kapsule može privući više kupaca i stvoriti imidž tehnološki napredne usluge za gradove domaćine. Prema njihovim procenama, promet kupaca u neposrednoj blizini može porasti za 30 do 40 odsto nakon postavljanja ovakvog objekta.

Firma planira da u narednim mesecima postavi još 100 ovakvih kapsula u 10 gradova.

Hong Kong ubrzava primenu veštačke inteligencije

Prodavnica kojom upravlja robot dolazi u trenutku kada Hong Kong nastoji da ojača svoju poziciju u oblasti utelovljene inteligencije, razvoja talenata i inovacija. Čan je takođe otkrio da je u gradu formiran visoki vladin odbor za razvoj veštačke inteligencije, koji bi svoj prvi sastanak trebalo da održi ovog meseca.

Ovaj potez pokazuje da gradske vlasti ne žele da se zadrže samo na dugoročnom planiranju AI politika, već da teže i konkretnim projektima koje će stanovnici i posetioci moći neposredno da iskuse.

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