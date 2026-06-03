Kineski veštački dijamanti postaju jedan od neočekivanih dobitnika aktuelnog AI talasa. Iako su se ranije najčešće povezivali sa nakitom, danas sve više dobijaju ulogu naprednog materijala za odvođenje toplote u proizvodnji najjačih procesora.



Razlog je jednostavan: AI poluprovodnici postaju sve gušći, snažniji i zahtevniji po pitanju efikasno odvođenja toplote sa male površine emitovanja. Klasična rešenja za hlađenje, zasnovana na bakru i aluminijumu, sve teže prate rast potrošnje i gustine pakovanja tranzistora. Zbog toga se dijamantski materijali sve češće pominju kao potencijalna zamena ili dopuna tradicionalnim sistemima za disipaciju toplote.

Kineski veštački dijamanti ciljaju AI čipove

Više kineskih proizvođača nedavno je objavilo da su njihovi proizvodi za hlađenje na bazi dijamanta prošli proveru kod kupaca i da je počela komercijalna isporuka. To pokazuje da ova tehnologija više nije samo laboratorijski koncept, već polako ulazi u stvarnu industrijsku primenu.



Prednost dijamanta je izuzetno visoka toplotna provodljivost. U teoriji, takav materijal može efikasnije da odvodi toplotu sa kritičnih tačaka čipa i omogući stabilniji rad snažnijih AI akceleratora. Upravo zato se očekuje da primena ne ostane ograničena samo na pojedinačne čipove, već da se proširi na AI servere i data centre.



Prema procenama pojedinih institucija, globalno tržište dijamantskih materijala za hlađenje AI čipova moglo bi do 2030. godine da dostigne vrednost od približno 6,1 do 11,4 milijardi evra. To objašnjava zašto kineski proizvođači veštačkih dijamanata sada vide novu šansu izvan industrije nakita.



Ipak, put do masovne primene nije jednostavan. Industrija i dalje mora da reši probleme brzine rasta CVD kristala, ujednačenosti velikih površina, metalizacije površine i ukupne cene proizvodnje. Zbog toga će proći još vremena pre nego što dijamantsko hlađenje postane široko prisutno u potrošačkoj elektronici, piše Benchmark.



Za sada je najrealnije očekivati primenu u skupim AI čipovima, serverima i sistemima gde se svaka dodatna efikasnost hlađenja direktno pretvara u bolje performanse i veću pouzdanost.



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