Evropska komisija želi da domaćinstva koriste manje energije u špicu kako bi smanjila račune i rasteretila mrežu, u pripremi za eksploziju potražnje za energijom iz data-centara veštačke inteligencije i elektrifikaciju ekonomije, prenosi Politiko.



Izvršna vlast EU je saopštila da će kasnije ove godine predložiti novi zakon kako bi se ubrzalo uvođenje pametnih brojila zasnovanih na veštačkoj inteligenciji, koja potrošačima daju „veću kontrolu nad tim kada koriste električnu energiju, omogućavajući im da prebace potrošnju na jeftinije sate i smanje svoje račune”.đ



Nada se da će ovo podstaći domaćinstva da smanje potrošnju električne energije u večernjim satima kada je potražnja najveća, održavajući cene nižim i ostavljajući više energije dostupne za industriju, transport i računare koji troše mnogo energije i obavljaju napredne funkcije veštačke inteligencije. Plan, deo Strateške mape puta za digitalizaciju i veštačku inteligenciju u energetskom sektoru, objavljen je u sredu kao deo paketa tehnološkog suvereniteta, prenosi Agencija za energetiku Srbije (AERS).



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