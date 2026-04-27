Dok mnogi pri planiranju godišnjeg odmora pokušavaju da drže troškove pod kontrolom – od avionskih karata i smeštaja do hrane i izleta – sve više putopisaca i travel blogera tvrdi da su pronašli destinaciju koja nudi mnogo za relativno malo novca.



Među njima je i nizozemski putopisac Lourens, koji često istražuje manje poznate destinacije širom sveta. U jednom od svojih videa Uzbekistan je nazvao „najjeftinijom zemljom na svetu“. Kako kaže, tamo možete popiti pivo za oko jedan evro, dok noćenje u apartmanu košta već od petnaestak evra.



Poseban utisak na njega ostavio je Taškent, glavni grad koji spaja moderan izgled i bogatu istoriju. Grad ima savremene staklene zgrade i uređen metro, ali i brojne istorijske građevine i kulturne znamenitosti. Metro stanice, izgrađene još u sovjetskom periodu, često se porede sa podzemnim galerijama.



Slična iskustva imaju i drugi putnici. Travel blogerka Milica ispričala je da se po dolasku u Uzbekistan osećala kao „milionerka“ nakon što je zamenila samo 80 evra. Vožnje taksijem plaćala je oko jedan evro, dok su obroci najčešće koštali između tri i četiri evra.



Još jedan poznati putopisac, Drew Binsky, pokazao je šta sve može da se kupi za jedan dolar. Prema njegovom iskustvu, za taj iznos možete dobiti porciju pilava, komad hleba, mesni ražnjić, šolju čaja, pa čak i kratko jahanje kamile u pustinji. Objašnjava da su cene niske zbog nižih plata, ali i zato što zemlja veliki deo proizvoda

sama proizvodi.



Ipak, Uzbekistan nije apsolutno najjeftinija destinacija na svetu. U globalnim poređenjima, zemlje poput Pakistan, Egipat, Libija i Indija često imaju još niže troškove. U samoj Srednjoj Aziji, povoljnije opcije mogu biti i Kirgistan i Tadžikistan, piše Dnevno.



Ono po čemu se Uzbekistan izdvaja jeste spoj niskih cena, bogate istorije, impresivne arhitekture i gostoljubivih ljudi. Upravo zbog toga mnogi putnici ističu da se uz relativno mali budžet može doživeti izuzetno bogato i sadržajno putovanje. Takođe, ova zemlja se generalno smatra bezbednom za turiste i često se opisuje kao jedna od sigurnijih destinacija za putovanja.



