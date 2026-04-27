Iranska revolucionarna garda je takođe, prema izveštajima, upala na dva teretna broda u blizini Ormuskog moreuza, dok tenzije u ovoj strateškoj pomorskoj trasi i dalje ostaju visoke.



Stanje na tržištu



Međunarodna referentna vrednost, sirova nafta tipa Brent, porasla je za 2,2 odsto na 107,64 dolara po barelu do 2.40 ujutru po istočnoameričkom vremenu, piše CNBC. Američka sirova nafta je takođe zabeležila rast od 1,96 odsto i dostigla cenu od 96,25 dolara.



Diplomatski zastoj



Iako vlada velika neizvesnost, Iran je ponudio novi predlog Sjedinjenim Američkim Državama za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza i okončanje rata, uz sugestiju da se nuklearni pregovori odlože, preneo je Aksios u ponedeljak, pozivajući se na jednog američkog zvaničnika i dva izvora upoznata sa situacijom.



Američki predsednik Donald Tramp je u subotu otkazao planove da pošalje američkog izaslanika Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera u Islamabad, u Pakistanu, na pregovore sa Iranom.



"Previše vremena se gubi na putovanja, previše posla! Pored toga, postoji ogromna unutrašnja borba i pometnja unutar njihovog "rukovodstva", napisao je Tramp u objavi na mreži Trut Soušal.



"Niko ne zna ko je glavni, uključujući i njih same", rekao je predsednik, i dodao: "Takođe, sve karte su kod nas; oni nemaju nijednu! Ako žele da razgovaraju, sve što treba da urade je da pozovu!"



Reakcija Irana



Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči doputovao je u Islamabad tokom vikenda, ali se sastao samo sa pakistanskim zvaničnicima pre odlaska, navodi CNBC.

"Nije planiran nikakav sastanak između Irana i Sjedinjenih Država", izjavio je portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bakaji u objavi na društvenim mrežama kasno u petak.



