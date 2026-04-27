Kineski gigant BYD predstavio je preko svog brenda Denza novi model Z – električni sportski automobil koji cilja globalno tržište i ozbiljno konkuriše modelima poput Maseratija GranCabrio Folgore.

Denza Z će biti dostupna u više verzija, uključujući kupe, kabriolet i trkački orijentisanu varijantu. Kabriolet se ističe elegantnijim linijama, konfiguracijom sa četiri sedišta i platnenim krovom, dok dizajn i proporcije jasno podsećaju na italijanske sportske modele.

Za izgled je zaslužan Volfgang Eger, bivši šef dizajna u Audiju, što dodatno objašnjava evropski stil ovog modela. Tehnički, Denza Z donosi tri elektromotora i pogon na sve točkove, sa ukupno oko 1.000 KS.

Tu su i napredni sistemi poput DiSus-M elektromagnetnog oslanjanja, kao i najnoviji paket asistencija vozaču. Baterija podržava ultra-brzo punjenje.

Zanimljivo je da Denza planira da prvo lansira ovaj model na evropskom i drugim izvoznim tržištima, dok će u Kinu stići kasnije. Nakon premijere u Pekingu, očekuje se i dinamično predstavljanje na manifestaciji Goodwood Festival of Speed, ovog leta.

Cena u Kini procenjuje se između 58.000 i 73.000 dolara, što je znatno manje od konkurenta iz Maseratija, čiji GranCabrio startuje sa više od 350.000 dolara.

