ECB podigla kamate - šta to znači za kredite, štednju i cene širom Evrope

Ključna kamatna stopa povećana je za 0,25 procentnih poena i sada iznosi 2,25 odsto, što predstavlja nastavak borbe protiv inflacije koja poslednjih meseci ponovo jača, prenosi CNBC.

Ovaj potez nije iznenadio finansijska tržišta, jer su investitori već očekivali povećanje kamata. Ipak, poruka iz Frankfurta je jasna – inflacija još nije pod kontrolom, a dodatni pritisak stvaraju rast cena energenata i geopolitičke tenzije na Bliskom istoku.

Inflacija ponovo raste

Prema najnovijim podacima, godišnja inflacija u evrozoni porasla je na 3,2 odsto, što je najviši nivo još od jeseni 2023. godine. Najveći razlog za novi talas poskupljenja jesu energenti, čije su cene nastavile snažan rast usled poremećaja na globalnom tržištu nafte.

Pored energije, skuplje su i usluge, dok su cene hrane i pića zabeležile nešto sporiji rast nego prethodnih meseci.

Šta to znači za građane?

Kada centralne banke podižu kamatne stope, novac postaje skuplji. To praktično znači da krediti mogu biti manje dostupni i skuplji za otplatu, posebno oni sa promenljivom kamatom.

S druge strane, štediše bi mogle da imaju koristi, jer banke često nude bolje uslove za oročenu štednju kada rastu referentne kamatne stope.

Međutim, za prosečnog građanina najvažnije pitanje ostaje – da li će cene konačno prestati da rastu?

Rat i energenti menjaju ekonomsku sliku

ECB upozorava da sukobi na Bliskom istoku dodatno komplikuju situaciju. Rast cena nafte i energenata već utiče na troškove transporta, proizvodnje i snabdevanja, a svaki novi poremećaj mogao bi da izazove novi talas poskupljenja širom Evrope.

Zbog toga su rizici za inflaciju danas veći nego pre nekoliko meseci, dok istovremeno raste zabrinutost za privredni rast evropskih ekonomija.

Šta nas očekuje dalje?

Analitičari procenjuju da će naredni meseci biti presudni. Ukoliko inflacija nastavi da raste, ECB bi mogla da posegne za novim povećanjem kamata. Ukoliko se cene energenata stabilizuju i inflacija počne da usporava, moglo bi doći do zaokreta u monetarnoj politici.

Za sada, građanima i privredi ostaje da se prilagode periodu skupljeg zaduživanja i neizvesnosti na tržištu.

Jedno je sigurno – odluke centralnih banaka više nisu tema samo za ekonomiste. One danas direktno utiču na rate kredita, cenu života i finansijske planove miliona porodica širom Evrope.

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