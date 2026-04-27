"20. april smo obeležili kao datum izdavanja 100.000. potvrde po zakonu 'Svoj na svome', i mogu da kažem sa zadovoljstvom da je to izuzetan rezultat u veoma kratkom roku. Za 29 godina primene ostalih zakona kojima je uređivano ovo pitanje, ukupno je doneto oko 320.000 rešenja, što o legalizaciji, što o ozakonjenju. Mi sada, za manje od dva meseca, imamo upisanih 100.000 naših građana u katastar nepokretnosti, završen postupak, upisano pravo", rekla je Sofronijević za RTS.

Kada se plaća taksa

Ministarka je pojasnila da građani ne treba da plaćaju taksu odmah po dobijanju potvrde, već tek nakon što prime SMS sa tačnim iznosom.

"Kada se izda potvrda, sledeći korak je uplata. Po zakonu, taj rok je 30 dana, i ako se ne uplati, ostaje zabeležba o zabrani otuđenja. Ovaj zakon je napravio jednu pozitivnu diskriminaciju i napravio je razliku u visini takse. Najčešća taksa, s obzirom da je više od 70 odsto podnetih prijava se odnosi na porodične stambene objekte, svi oni imaju mogućnost da plate tu taksu u iznosu od 100 evra, dok za one investitore koji su gradili za tržište, taj iznos se poklapa sa iznosom doprinosa koji bi bio plaćen u redovnom postupku", rekla je Sofronijević.

Šta ako ne platite na vreme

Ukoliko se taksa ne uplati u predviđenom roku, postupak neće biti završen, a na nepokretnosti ostaje zabrana raspolaganja.

"Zato ja pozivam, odmah kada dobijete SMS, izvršite uplatu koja vam je navedena, jer jedino na taj način se postupak završava, briše se zabeležba iz katastra i vi onda u punom obimu kao vlasnik nepokretnosti možete da je koristite i da raspolažete svojom nepokretnošću. Za investitore koji su gradili za tržište, mi smo po zakonu predvideli i mogućnost prinudne naplate, a sam postupak pokreće državno pravobranilaštvo", rekla je Sofronijević.

Ko ima prioritet

Na pitanje koji objekti su imali prioritet u procesu, ministarka je istakla da su ključni kriterijumi bili vreme podnošenja zahteva i urednost dokumentacije.

Veliki interes građana

Zakon „Svoj na svome“ izazvao je veliko interesovanje građana, posebno zbog pojednostavljene procedure i nižih troškova za porodične objekte.

U praksi, to znači da veliki broj građana sada može da reši imovinsko-pravni status i stekne puno pravo raspolaganja svojom nepokretnošću.

