Indeks Beogradske berze Belex15 porastao za 0,17 odsto, dok je Belexline je pao za 0,04 odsto, prenosi Tanjug.
Na listi dobitnika prvo i jedino mesto zauzeo je beogradski Aerodrom Nikola Tesla sa rastom akcija od 1,11 odsto, koje su na zatvaranju vredele 2.098 dinara.
Drugo mesto zauzela je beogradska kompanija Fintel energija, čije su akcije porasle 1,69 odsto i na kraju trgovanja vredele 600 dinara.
Prvo mesto na listi gubitnika pripalo je kompaniji Goša FOM iz Smederevske Palanke, čije su akcije pale za 6,19 odsto i na zatvaranju vredele po 1.501 dinara.
Sledi beogradsko Dunav osiguranje sa padom akcija od 0,31 odsto i vrednošću od 1.924 dinara.
Akcijama upravo te kompanije danas je najviše trgovano, uz promet od 2.116.000 dinara, a na drugom mestu bio je niški Filip Moris s prometovanih 1.104.054 dinara.
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Finansije i Berza
Beogradska berza ostvarila promet od preko 6,76 miliona dinara - indeksi neujednačeni
Na Beogradskoj berzi danas je ostvaren promet od 6.762.013 dinara, a najviše je trgovano akcijama kompanije Dunav osiguranje, navodi se u berzanskom izveštaju.
Indeks Beogradske berze Belex15 porastao za 0,17 odsto, dok je Belexline je pao za 0,04 odsto, prenosi Tanjug.
Finansije i Berza
Goša FOM najveći dobitnik - promet na Beogradskoj berzi oko 158,33 miliona dinara
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