Japanski gigant i dalje najviše veruje u hibride, benzinske motore i tehnologije koje ne zahtevaju potpunu zavisnost od punjačkih stanica.

Upravo zato Akio Tojoda, dugogodišnji čelnik Tojote, a danas predsednik nadzornog odbora, godinama deluje kao najglasniji branilac motora sa unutrašnjim sagorevanjem i najveći "elektroskeptik" među šefovima velikih automobila.

Početkom 2024. godine, Tojoda je izjavio da električni automobili nikada neće činiti više od 30 procenata globalne prodaje novih vozila. Njegov argument nije samo emotivan, iako ne krije da mu se zaista sviđa miris goriva, zvuk motora i mehanički karakter automobila.

On tvrdi da mnogim delovima sveta još uvek nedostaje infrastruktura za punjenje i da kupci u tim regionima ne mogu jednostavno da pređu na električnu energiju.

U novom intervjuu za britanski Carwow, otišao je korak dalje i rekao da se oseća "veoma usamljeno" u odbrani motora sa unutrašnjim sagorevanjem.

"Svi prelaze na električne automobile, to je moja najveća briga", rekao je Tojoda, dodajući da je pre tri ili četiri godine bio gotovo jedini koji je javno rekao da voli zvuk i miris motora i da želi da sačuva radna mesta dobavljača koji žive od proizvodnje delova za konvencionalne pogonske sklopove.

Tojota, naravno, ne ignoriše električne automobile.

Novi modeli poput električnog C-HR+, Urban Cruiser, Highlander i bZ4X Touring pokazuju da brend povećava svoje prisustvo u ovom segmentu.

Međutim, za razliku od mnogih konkurenata, Tojota ne želi da sve stavi na jednu mapu. Kompanija i dalje veruje da hibridi mogu igrati važnu ulogu u smanjenju emisija, posebno tamo gde električna mreža nije čista ili infrastruktura nije dovoljno razvijena.

Tojoda se često poziva na sopstveni proračun prema kojem je 27 miliona Tojotinih hibrida, uključujući proizvodnju baterija i vozila, imalo sličan ugljenični otisak kao devet miliona električnih automobila. Ovaj proračun se posebno primenio na scenario u kojem se električni automobili proizvode u Japanu, gde se veliki deo električne energije dobija iz termoelektrana.

U stvarnosti, poređenje je složenije, jer zavisi od zemlje proizvodnje, izvora električne energije, veličine baterije i načina korišćenja automobila. Tojota stoga paralelno razvija nekoliko pravaca.

Gazu Rejsing ostaje nosilac sportskog imidža, ​​novi 2,0-litarski turbopunjeni četvorocilindrični motor je u razvoju za buduće GR modele, a Tojota takođe radi na novom V8 motoru za GR GT Hibrid. Takođe eksperimentiše sa CO2-neutralnim gorivima i motorima sa unutrašnjim sagorevanjem na vodonik, a novi trkački projekat, TR LH2 Rejsing, trebalo bi da bude demonstriran na 24 sata Le Mana. Tojodine zabrinutosti nisu neuobičajene, ali dolaze u vreme kada se tržište brzo menja, piše Jutarnji.hr/autoklub

Prema podacima ACEA, električni automobili su dostigli 20,9 odsto tržišnog udela u Evropi u prva četiri meseca godine. Tojota stoga više ne brani samo svoju tehničku raznolikost, već i sopstveni poslovni model. Za sada je ovaj model doneo status najvećeg svetskog proizvođača, ali regulatorni i konkurentski pritisak pokazuju da će se prostor za konvencionalne motore nastaviti smanjivati.

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