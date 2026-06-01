Iako se broj javnih stanica za punjenje i kućnih zidnih boks sistema stalno povećava, mnogi vlasnici električnih automobila se i dalje pitaju da li mogu da pune svoje vozilo preko obične kućne utičnice od 230 V.Odgovor je da, ali stručnjaci upozoravaju da takvo rešenje treba posmatrati kao privremenu ili hitnu opciju, a ne kao svakodnevni način punjenja.

Punjenje je moguće, ali veoma sporo Većina električnih automobila može se povezati sa standardnom kućnom utičnicom pomoću odgovarajućeg prenosivog punjača koji proizvođači često isporučuju sa vozilom. Međutim, snaga punjenja je ograničena na približno 2,3 kW.

To znači da će bateriji kapaciteta oko 40 kWh biti potrebno više od 15 sati da se potpuno napuni, dok će većim baterijama od 80 ili 100 kWh biti potrebno više od jednog dana neprekidnog punjenja. U poređenju sa zidnom kutijom od 11 kW, koja može da obavi isti posao nekoliko puta brže, razlika je značajna.

Najveći problem nije brzina, već bezbednost Klasične kućne utičnice uglavnom nisu projektovane za dugoročna opterećenja koja zahteva punjenje električnog automobila.

Velika količina električne energije prolazi kroz instalaciju satima ili čak danima, što može prouzrokovati zagrevanje kontakata, kablova i same utičnice. Stručne organizacije i osiguravači stoga preporučuju da se električni automobil samo izuzetno priključuje na običnu utičnicu i da električar prethodno proveri stanje instalacije.

Stare, istrošene ili loše izvedene instalacije predstavljaju dodatni rizik od pregrevanja i mogućeg požara. Jedna od najčešćih grešaka je korišćenje standardnih produžnih kablova. Ako je produžni kabl neophodan, on mora imati odgovarajući poprečni presek provodnika i biti potpuno odmotan tokom rada.

Spiralesti kablovi se dodatno zagrevaju, što povećava rizik od oštećenja ili paljenja. Gubici energije su veći nego kod zidne kutije Punjenje preko kućne utičnice nije samo sporije već i manje efikasno. Zbog dugotrajnog procesa i većih gubitaka tokom konverzije energije, deo električne energije se pretvara u toplotu umesto da završi u bateriji vozila.

Iskustvo korisnika pokazuje da gubici mogu biti znatno veći nego prilikom punjenja preko kućnog zidnog punjača. Za vlasnike električnih automobila koji redovno pune svoje vozilo kod kuće, zidni punjač ostaje najbezbednije i najpraktičnije rešenje, piše tportal.

Takvi sistemi su posebno dizajnirani za dugotrajna velika opterećenja, omogućavaju mnogo brže punjenje i smanjuju gubitke energije. Stručnjaci stoga smatraju da je kućna utičnica prihvatljivo rešenje za povremene situacije ili kao privremena opcija, dok je za svakodnevnu upotrebu preporučljivo instalirati namensku kućnu stanicu za punjenje.

