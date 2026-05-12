Električni automobili su postali roba u Kini, gde žestoki rat cenama pustoši tržište.

Sing Džou iz konsultantske kuće AlixPartners objasnio je za AutoBild da električni automobili imaju sličan ciklus kao i pametni telefoni.

"Mnogi kineski modeli automobila smatraju se zastarelim posle samo nekoliko godina na putu, što znači da polovni automobili imaju izuzetno nizak status među lokalnim kupcima", rekao je kineski analitičar.

On opisuje kako niske cene novih automobila čine prodaju polovnih vozila besmislenom. Dok evropski proizvođači obično provode četiri do pet godina samo razvijajući novi model, Kinezi to rade za dve, izveštava Revija HAK.

Besni tempo znači da se u zemlji svake godine lansira oko 140 novih modela, što znači da su automobili stari tri godine zastareli.

Rezultat je groblje vozila koja se uklanjaju sa tržišta posle samo tri do pet godina, što stavlja ogroman pritisak na životnu sredinu i sisteme reciklaže u velikim gradovima.

Konkurencija više od 140 automobilskih brendova u Kini dovela je do naglog pada cena. Između 2023. i 2025. godine, cene kineskih električnih automobila pale su u proseku za oko 23 procenta. Jasan primer niskih cena je mali električni automobil BYD Seagull. U Kini košta ekvivalent od oko 6.900 evra.

Mnogi proizvođači očekuju da će se njihovi automobili koristiti samo nekoliko godina, nakon čega se moraju demontirati i reciklirati na isti način kao i stari mobilni telefoni ili tableti. Nažalost, reciklaža nije pratila brzu prodaju i raznolikost modela.

Veliki parkinzi van kineskih gradova sada su puni električnih automobila na kraju svog životnog veka, koji samo čekaju.

Baterije u napuštenim automobilima su vredne zbog mnogih retkih sirovina koje sadrže. Ekstremna situacija je već izazvala kolaps prvih kineskih brendova električnih automobila.

Nekoliko kompanija je bankrotiralo, ostavljajući zaposlene bez plata i posla. Kineski brendovi očajnički se bore da osvoje evropsko tržište jer su tamo marže veće...

