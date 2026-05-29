Posle teških prozivki upućenih Ferariju - Lamborgini odustaje od svog električnog modela

Nakon premijere modela Ferrari Luce u Rimu, akcije italijanskog proizvođača pale su za više od osam odsto na berzi u Milanu, dok su u Njujorku zabeležile dodatni pad od 5,3 odsto.

Lamborgini odustao od električnog modela

Generalni direktor Lamborgini Stephan Winkelmann izjavio je da je kompanija donela pravu odluku kada je odustala od razvoja potpuno električnog modela Lanzador i električne verzije SUV modela Urus, prenosi Blic.

Umesto toga, Lamborgini se fokusirao na plug in hibridna vozila.

"Naša odluka da pređemo sa motora sa unutrašnjim sagorevanjem na plag-in hibride bila je veoma važna i pokazala se uspešnom. Svaka kompanija ima svoju strategiju" - rekao je Winkelmann za CNBC.

On je dodao da tržište luksuznih sportskih automobila trenutno ne pokazuje dovoljan nivo interesovanja za potpuno električne modele.

"Posmatrajući tržište videli smo da prihvatanje električnih vozila među našim kupcima ne raste očekivanom brzinom i zato smo odlučili da se udaljimo od potpuno električnog automobila" - naveo je direktor Lamborghinija.

Ferrari Luce izazvao lavinu kritika

Električni model Luce predstavljen je u maju u simboličnom ambijentu kompleksa Vela di Calatrava u Rimu, ali je reakcija javnosti bila daleko od očekivane. Analitičari navode da su investitori negativno reagovali ne samo zbog straha od sporije prodaje električnih vozila, već i zbog samog dizajna automobila.

Strateg Morningstara Majkl Fild ocenio je da su mnogi ljubitelji Ferrarija razočarani jer smatraju da električni koncept narušava identitet brenda zasnovan na klasičnom dizajnu i snažnim benzinskim motorima.

Dizajn radio bivši Eplov direktor

Model Luce dizajnirao je bivši šef dizajna kompanije Epl (Apple) Jony Ive, a automobil predstavlja veliki odmak od tradicionalnog izgleda Ferrarijevih superautomobila. Minimalistička unutrašnjost sa ekranima i zaobljeni spoljašnji dizajn izazvali su brojne podele među fanovima luksuznog brenda.

Kritike su stigle i iz samog vrha italijanske automobilske scene. Bivši direktor Ferrarija Luca di Montezemolo poručio je da bi sa automobila trebalo skinuti čuveni logo propetog konja. Negativne komentare uputio je i italijanski vicepremijer i ministar saobraćaja Matteo Salvini.

Auto-industrija usporava EV tranziciju

Lamborghini, koji posluje u okviru grupacije Folksvagen, samo je jedna od brojnih automobilskih kompanija koje poslednjih meseci smanjuju ulaganja u električna vozila zbog slabe tražnje na globalnom tržištu.

Sve više proizvođača sada fokus prebacuje na hibride, procenjujući da kupci luksuznih i sportskih automobila još nisu spremni da potpuno odustanu od klasičnih motora.

