Evropska komisija će do 14. jula odlučiti da li će odobriti transakciju ili otvoriti detaljnu istragu koja bi mogla da traje dodatnih 90 radnih dana, preneo je Rojters.



Predloženo preuzimanje finansijski podržavaju državni investicioni fondovi iz Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Katara, zbog čega je predmet razmatranja prema pravilima EU namenjenim sprečavanju mogućeg narušavanja tržišne konkurencije usled stranih državnih subvencija.



Pored provere prema pravilima o stranim subvencijama, transakcija je predmet i odvojene antimonopolske analize Evropske komisije.



Prema ranijim navodima izvora upoznatih sa postupkom, upravo bi konkurencijska istraga mogla da predstavlja veći izazov za kompanije, koje bi eventualno morale da ponude određene ustupke regulatorima, uključujući prodaju pojedinih dečjih televizijskih kanala.



Britanska Uprava za konkurenciju i tržišta (CMA) takođe je ove sedmice formalno pokrenula postupak razmatranja transakcije, dok se u Sjedinjenim Američkim Državama vode odvojene regulatorne provere i razmatraju mogući pravni izazovi na nivou saveznih država.



Paramaunt skajdens je krajem februara postigao dogovor o kupovini WBD-a u jednoj od najvećih transakcija u istoriji medijske industrije.



Spajanjem bi nastala kompanija sa snažnim prisustvom u filmskoj produkciji, televizijskim mrežama i striming servisima, uključujući platforme HBO Max i Paramount plus, što je izazvalo strahovanja dela industrije zbog mogućeg smanjenja konkurencije i gubitka radnih mesta.



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