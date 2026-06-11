Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi 25,21 milijardu evra, što je manje nego juče. Indeks straha i pohlepe (Fear and Greed Index) za bitkoin se danas nalazi na nivou 12 u kategoriji "ekstremni strah", neznatno više u odnosu na jučerašnjih 9.

Vrednost bitkoina je u protekloj sedmici pala za 16 odsto, što predstavlja najgori nedeljni rezultat od kolapsa berze FTX u 2022. godini, a situacija je i dalje krhka.

Glavni razlozi pada su povlačenje sredstava iz ETF fondova vezanih za bitkoin, pogoršanje tehničkih indikatora i promenu očekivanja u vezi sa kamatnim stopama u Sjedinjenim Američkim Državama, preneo je Blumberg.

Vrednost itirijuma (ETH) danas je porasla za 0,9 odsto na 1.430,18 evra, a vrednost bajnens koina (BNB) za 1,87 odsto na 519,82 evra, piše Tanjug.

Kriptovaluta solana (SOL) je porasla za 1,75 odsto na 56,51 evro, a avalanš (AVAX) za 0,12 odsto na 5,68 evra. Telegramova kriptovaluta tonkoin (TON) prodaje se danas za 1,42 evra, što je za 2,39 odsto manje nego juče. Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom.

Najveći rast trenutno beleže kriptovalute HMSTR, EPIC i FIDA.

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