U praksi, održavanje groblja obuhvata širok spektar poslova - košenje i uređenje zelenih površina, održavanje staza, brigu o grobnim mestima, ali i tehničke zadatke u vezi sa sahranama.

Prema dostupnim cenovnicima javnih komunalnih preduzeća, pojedine usluge vezane za pripremu i održavanje grobnih mesta kreću se od nekoliko stotina do nekoliko hiljada dinara po intervenciji, dok složeniji radovi poput iskopavanja rake ili otvaranja grobnica mogu dostići i nekoliko desetina hiljada dinara.

U većim gradovima, godišnje naknade za održavanje grobnog mesta kreću se oko 1.300 do 1.500 dinara, dok ukupni troškovi sahrane značajno rastu kada se uračunaju zakup i dodatne usluge.

Rad na groblju često podrazumeva fizički zahtevne i psihološki teške zadatke - od kopanja i održavanja prostora, do direktnog učešća u sahranama. Ipak, za razliku od mnogih drugih poslova, ovaj sektor ima jednu ključnu prednost - potražnja ne prestaje.

Kada je reč o održavanju grobnih mesta, ovakva zanimanja gotovo su uvek deo javnih komunalnih sistema i obezbeđuju relativno stabilna primanja i sigurnost zaposlenja.

"Toy-toy" čišćenje: posao koji svi izbegavaju, ali se traži stalno

Još manje popularna, ali sve prisutnija niša jeste održavanje i čišćenje mobilnih toaleta na gradilištima, festivalima i javnim događajima. Ovaj posao uključuje pražnjenje, dezinfekciju i transport otpada iz prenosivih toaleta, često u teškim higijenskim uslovima i pod vremenskim pritiscima.

Iako ne postoji jedinstvena statistika, u praksi se ovakvi poslovi ugovaraju privatno i plaćaju po intervenciji ili dnevno, pri čemu zarade mogu biti iznad proseka za fizičke poslove upravo zbog neprijatnih uslova i nedostatka radne snage.

Ključni razlog visine zarade leži u jednostavnoj činjenici - što je posao neprijatniji i manje poželjan, to je teže pronaći ljude koji će ga obavljati.

Zašto ovi poslovi opstaju

Zajedničko za grobljanske i higijenske komunalne poslove jeste to što su neophodni. Gradovi ne mogu funkcionisati bez njih, pa poslodavci često moraju da ponude stabilnost i sigurnost kako bi privukli radnike.

U tom smislu, ovi poslovi jasno pokazuju da tržište rada ne vrednuje samo atraktivnost zanimanja, već pre svega njegovu nužnost i nedostatak radne snage.

Drugim rečima, što je posao manje poželjan, to je u praksi često sigurniji, a u pojedinim slučajevima i bolje plaćen nego što se očekuje.

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