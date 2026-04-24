Algoritam dolazi sa povećanim mogućnostima u različitim oblastima, a suosnivač i predsednik OpenAI-ja, Greg Brokman, kaže da je to takođe korak ka stvaranju super aplikacije OpenAI-ja.

Model - koji je nazvao "velikim korakom ka računarstvu zasnovanom na agentima i intuitivnijem koje očekujemo u budućnosti" - trebalo bi da troši manje tokena za razmišljanje u poređenju sa izdanjem 5.4.

OpenAI planira da kombinuje Čet Dži-Pi-Ti, alat za izgradnju agenta Codex-a, i AI pregledač u jednu objedinjenu uslugu namenjenu poslovnim korisnicima. Njegov rival Ilon Mask takođe želi da svoj Iks pretvori u super aplikaciju.

Ovaj Čet Dži-Pi-Ti 5.5 bi trebalo da bude koristan u širokom spektru kategorija, uključujući osnovne poslovne oblasti poput kodiranja agenata i rada sa znanjem, ali i u eksperimentalnijim AI aplikacijama poput matematike i naučnih istraživanja.

Šta je sa Mythos-om?

Prema podacima koje je objavio OpenAI, trebalo bi da bude superiorniji u brojnim benčmarkovima.

U poređenju sa prethodnim modelima i modelima konkurenata kompanija Google i Anthropic (kao što su Gemini 3.1 Pro i Claude Opus 4.5), za verziju 5.5 se kaže da konstantno bolje funkcioniše.

Da li će imati slične mogućnosti kao Anthropic-ov Mythos, koji je poslednjih dana pravio talase zbog svojih mogućnosti za sajber napade i odbranu?

OpenAI kaže da će ovaj čet imati "značajan uticaj na pristup kompanije primeni svojih modela za digitalnu odbranu".

Kažu da imaju "snažnu i dugoročnu strategiju za svoj pristup sajber odbrani" i da su usavršili svoj "kontinuirani pristup bezbednom raspoređivanju modela".

Trebalo bi da bude računarski efikasniji od svojih prethodnika, a takođe se kaže da pokazuje značajna poboljšanja u naučnim i tehničkim istraživačkim tokovima rada, sa posebnim fokusom na otkrivanje lekova.

Široko je dostupan od lansiranja - osnovni model je dostupan pretplatnicima Plus, Pro, Business i Enterprise, dok je 5.5 Pro dostupan pretplatnicima Pro, Business i Enterprise.

OpenAI je objavio svoj najnoviji model u martu. Prethodno izdanje je bilo u decembru, a ono pre toga u novembru.

Kompanija je nastavila da objavljuje nove modele brzim tempom, trend za koji su zvaničnici kompanije rekli da bi trebalo da se nastavi u doglednoj budućnosti, sa značajnim poboljšanjima u kratkoročnom i srednjoročnom periodu, izveštava Teh kranč.

