U brojnim domovima širom regiona i danas se može videti isti prizor – tapiserija „Kosovka devojka“ iznad kauča, u hodniku ili u spavaćoj sobi roditelja. U mnogim slučajevima tu stoji decenijama, toliko dugo da je ukućani više i ne primećuju.



Pomalo izbledela od sunca i prekrivena tragovima vremena, za većinu vlasnika ona je samo deo starog enterijera iz vremena bivše Jugoslavije, ukras bez posebnog značaja ili priče. Iako je nekada bila gotovo standardni deo domaćinstava, danas se „Kosovka devojka“ sve više traži među kolekcionarima i ljubiteljima antikviteta.



Na tržištu se mogu pronaći pojedinačni primerci koji se prodaju po veoma različitim cenama, od nekoliko desetina evra pa sve do više od 1.000 evra, što iznenađuje mnoge vlasnike koji je i dalje imaju u svom domu.

Koliko zapravo vredi „obična“ tapiserija?

Najveće razlike u ceni ne zavise samo od motiva, već od detalja koji često nisu vidljivi na prvi pogled. Prema stanju na tržištu, najčešće se prodaju jednostavniji primerci po ceni od 50 do 150 evra, naročito ako su manjih dimenzija ili bez originalnog rama.



Nešto bolje očuvane i detaljnije izrađene tapiserije dostižu cene između 150 i 350 evra, posebno kada dolaze u ukrasnim ramovima koji dodatno povećavaju njihovu vrednost. Kod većih formata i finije izrade cena značajno raste – takvi primerci mogu dostići oko 700 evra. Najskuplje su, međutim, originalne Wheeler tapiserije, koje se na tržištu prodaju i za više od 1.000 evra, piše Dnevno.



Ključ razlike, ističe se, nije samo u motivu već i u načinu izrade. Originalne Wheeler tapiserije prepoznaju se po izuzetno preciznoj izradi, finim prelazima boja i detaljima koji deluju gotovo kao slikarski rad. Posebno se ceni fini bod, koji zahteva znatno više vremena i umeća.



Važnu ulogu ima i ram. Masivni, ručno rađeni ili pozlaćeni ramovi često i sami imaju kolekcionarsku vrednost, a u kombinaciji sa kvalitetnom tapiserijom značajno podižu ukupnu cenu. Sve je češće da ljudi tek kroz oglase ili priče kolekcionara shvate da predmet koji godinama imaju na zidu možda vredi daleko više nego što su mislili.



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