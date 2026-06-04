Izjava da prosečno venčanje u Nemačkoj košta oko 13.000 evra, koja se često može pronaći na internetu, odavno je zastarela. Zbog opšteg talasa poskupljenja, rasta cena menija, bendova i dekoracija, organizacija svadbe postala je ozbiljan finansijski poduhvat. Kako bi budućim mladencima olakšali planiranje, stručnjaci za venčanja detaljno su izračunali tri konkretna modela budžeta na osnovu nemačkog standarda, dok domaće brojke iz Hrvatske i Hercegovine pokazuju da region ubrzano sustiže zapad.

Ukratko o novim cenama

Zapadni standardi: Velika venčanja u Nemačkoj za iseljenike sa Balkana postala su ogroman finansijski izazov, a troškovi u velikim gradovima stalno obaraju rekorde.



Skok cena u Hrvatskoj: Organizacija standardne svadbe drastično je skuplja nego ranije, pre svega zbog rasta cena svečanih menija, muzike i pratećih usluga.



Novi trend u Hercegovini: Donje granice cena u salonima praktično su nestale, što je automatski podiglo i nepisani prag za iznos koji gosti donose u kovertama.



Kako to izgleda u Nemačkoj: Struktura troškova



Nemački stručnjaci za venčanja detaljno su izračunali tri konkretna modela budžeta na osnovu tamošnjeg standarda, u koje je uračunata i obavezna rezerva od 10 odsto za nepredviđene troškove. Ovi proračuni pokazuju jasnu sliku koliko troškovi variraju u zavisnosti od formata proslave.

Mala svadba

Prvi model odnosi se na venčanje sa malim budžetom za 12 osoba, odnosno za intimnu porodičnu proslavu. Ako par planira samo sklapanje braka kod matičara i ručak u krugu najuže porodice i kumova kod kuće, troškovi se mogu svesti na minimum jer gosti i prijatelji često pomažu oko pripreme hrane i švedskog stola. Za ovakav aranžman potreban je minimalni budžet od oko 3.000 evra, što u gruboj računici iznosi između 200 i 250 evra po osobi.



U tu sumu, osim rezerve, uračunate su osnovne takse matičnog ureda (100 evra), jednostavnija venčanica (200 evra), odelo (150 evra), burme (500 evra), fotograf (500 evra) i hrana i piće koja košta oko 40 evra po osobi.

Zlatna sredina

Drugi model predstavlja srednji budžet namenjen za 25 osoba, a uključuje kombinaciju tradicije i iznajmljenog prostora. Ovaj plan obuhvata uže porodično venčanje kod matičara, a zatim crkvenu ili slobodnu ceremoniju i proslavu u iznajmljenom manjem prostoru, gde mladenci sami ulažu trud u dekoraciju, muziku i hranu.



Za ovakav poluprivatni aranžman parovi treba da izdvoje oko 9.000 evra, što prema okvirnoj proceni iznosi od 360 do 500 evra po gostu. U ovu strukturu uključeni su najam same lokacije (1.000 evra), profesionalni fotograf (1.500 evra), muzika ili DJ sa tehnikom (500 evra), venčanica sa dodacima (760 evra), frizura i šminka (200 evra) i donacija crkvi i prateći materijali (oko 355 evra).

Veliko venčanje

Treći model odnosi se na veliko tradicionalno venčanje za 100 gostiju u iznajmljenoj sali sa kompletnom uslugom hrane, pića, DJ-a i fotografa, a počinje prijemom nakon matičara za najuži krug i velikom crkvenom ili slobodnom ceremonijom.



Takva raskošna svadba košta najmanje 30.000 evra, pri čemu najveći deo budžeta odlazi na samu svadbenu proslavu, hranu i piće – čak 16.855 evra. Slede troškovi za fotografa i pozivnice (2.800 evra), outfit mlade (2.320 evra), outfit mladoženje (880 evra) i burme (1.000 evra). Stručnjaci napominju da u nemačkim metropolama i većim centrima proslava za sto ljudi može biti i znatno skuplja, pa tamo okvirna procena glasi da treba planirati između 750 i 1.000 evra po osobi za ukupne troškove.

Surova realnost u Hrvatskoj: Koliko košta svadba za 100 ljudi?

Ako ste mislili da ćete u Hrvatskoj proći znatno jeftinije nego u Nemačkoj, prevarili ste se. Matematika na domaćem terenu za svadbu od 100 gostiju izgleda ovako:



Sala i meni: Najveći deo budžeta odlazi na hranu i piće. Cene po osobi danas se kreću između 70 i 150 evra, u zavisnosti od lokacije. Za 100 gostiju, osnovna varijanta košta oko 7.000 evra, srednja kategorija je između 10.000 i 12.000 evra, dok luksuzna svadba prelazi 15.000 evra (u cenu obično ulaze večera, piće, kolači, ponoćni obrok, osoblje i dekoracija stolova), piše Fenix magazin.



Muzika (Bend ili DJ): DJ košta od 800 do 1.500 evra, dok se za kvalitetan bend plaća od 2.000 do 5.000 evra. Popularni bendovi tokom sezone mogu biti i znatno skuplji.



Fotograf i snimanje: Profesionalni fotograf košta od 800 do 2.000 evra, dok je video snimanje između 1.000 i 2.500 evra.



Odeća i administracija: Najam venčanice je od 500 do 2.000 evra, odelo od 300 do 1.000 evra, dok na crkvu, matičara i dokumenta odlazi između 100 i 500 evra.

Ukupna procena troškova u Hrvatskoj (100 gostiju):

Tip svadbe - procena ukupnog troška

Skromnija svadba: 10.000 – 15.000 evra



Standardna svadba: 18.000 – 25.000 evra



Luksuzna svadba: 30.000 evra i više

Kakva je situacija u Hercegovini?

Ništa bolja situacija nije ni u susednoj Bosni i Hercegovini, tačnije u Hercegovini, gde svadbeni saloni beleže konstantan rast cena. Prema podacima struke, donja granica kakva je ranije postojala više praktično ne postoji, a prosečno poskupljenje iznosi oko pet konvertibilnih maraka (KM) po stolici.

Tržišni pregled – Hercegovina:

Svadbeni saloni: Danas je u Hercegovini teško pronaći ponudu ispod 65 KM (oko 33 evra) po stolici, dok se cene u pojedinim salonima kreću između 80 i 85 KM (oko 41 evra do 43 evra) po osobi.



Muzički bendovi: Cene hercegovačkih bendova takođe su porasle i kreću se od 3.000 KM (oko 1.530 evra) pa naviše. Na cenu u velikoj meri utiču lokacija i termin, pa mladenci koji žele tačan datum sale i bendove rezervišu i po dve godine unapred.



Cvetne dekoracije: Cene se kreću od 1.000 KM (oko 510 evra) za potpuno veštačko cveće, oko 2.000 KM (oko 1.020 evra) za kombinaciju veštačkog i prirodnog, dok raskošne, potpuno prirodne dekoracije koštaju 3.000 KM (oko 1.530 evra) i više.



Fotograf i venčanica: Celodnevno praćenje venčanja iznosi oko 2.300 KM (oko 1.175 evra), a dodatno se naplaćuju dron i drugi fotograf. Najam ili kupovina venčanice u hercegovačkim salonima kreće se od 600 KM (oko 305 evra) pa sve do 3.000 KM (oko 1.530 evra). Odela za mladoženje koštaju od 350 KM (oko 180 evra) pa naviše.

Novo "nepisano pravilo" za goste

Uprkos ovom drastičnom rastu troškova, interes za venčanja u Hercegovini i dalje ne jenjava. Ipak, ovaj skok cena doneo je i jednu veliku promenu za same goste. Sa rastom troškova stolica, automatski je porastao i iznos plave koverte koju gosti donose kao poklon mladencima – najmanje 150 KM (oko 75 evra) po osobi postalo je novo nepisano pravilo kako bi mladenci uopšte uspeli da pokriju osnovne troškove sale. I naravno, rezervacije barem dve godine unapred.



Stručnjaci zato savetuju svim parovima, bez obzira da li slave u Nemačkoj, Hrvatskoj ili BiH, da već godinu dana pre venčanja sednu, tačno definišu koji su im elementi ključni, a bez kojih mogu proći jeftinije, kako ne bi ušli u brak sa ogromnim dugovima.



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