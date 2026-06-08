"Polazimo iz Varvarina, obilazićemo i Trstenik, ali i ostale opštine, zato što nam je važno da kažemo da je fokus naše brige penzioner, a ne veličina opštine ili grada. Hoćemo da predstavimo sve mere države koje ćemo sprovesti u narednom periodu, ali i da zajedno sa našim penzionerima čujemo šta su njihovi problemi i napravimo planove za naredni period", kazao je Ognjenović.

Podsetio je da će ove godine više od 22.000 penzionera ići u srpske banje preko Fonda, kao i da će više od 115.000 paketa solidarne pomoći biti podeljeno.

"Ali smo odvojili i ozbiljan novac za Olimpijadu penzionera, koja se održava u 169 gradova i opština u Srbiji, sa fokusom na Međunarodni dan penzionera i krovnu manifestaciju koja se dešava u Banji", kazao je Ognjenović.

Naveo je da je fokus penzionera na povećanju penzija, što će, kako kaže, država i ove godine uraditi.

"Gledaćemo da ove godine povećanje bude još osetnije nego prošle, ali ove godine spremamo poseban paket i mera za pomoć penzionerima sa najnižim primanjima, i u fokusu će nam biti penzioneri koji imaju do nekih 40-45 hiljada dinara. Imamo dve opcije na koji način ćemo to uraditi, još nismo izabrali, ali svakako ja mislim da će ovog puta penzioneri biti izuzetno zadovoljni jer smo spremili ozbiljnu pomoć koju će dobiti upravo ti penzioneri", rekao je Ognjenović.

Predsednik Saveza penzionera Srbije Andreja Savić istakao je da se održavanjem tribine u Varvarinu pokazuje podjednak odnos i prema malim i prema srednjim i prema velikim sredinama.

"Taj odnos je zasnovan na principu ravnopravnosti. Lično, ispred Saveza penzionera Srbije, smatram da male sredine, kao što je Varvarin, zaslužuju dodatnu pažnju, jer u pitanju je i manji broj penzionera, specifičnosti lokalne zajednice, kada je reč o različitim oblastima društvenog standarda korisnika penzija... Mislim da ćemo danas imati priliku da izvorno čujemo sve primedbe, predloge, sugestije koje mogu nama da pomognu u unapređenju socijalnog dijaloga, da usmerimo rešavanje svih tih statusnih pitanja na putu boljeg položaja penzionera u ovom regionu. I mi ćemo to zaista, puna srca, da uradimo", kazao je Savić i dodao da Savez penzionera zdušno podržava sve mere državne politike.

Predsednica Opštine Varvarin Violeta Lutovac Đurđević navela je da se ta lokalna samouprava, u dugogodišnjem radu sa svim građanima, naročito sa penzionerima, trudila da odgovori na sve njihove zahteve i potrebe.

"Ne govorimo da su svi problemi rešeni, ne postoji mogućnost da sve rešimo, pogotovo ukoliko se radi o manjim opštinama poput opštine Varvarin, koja se nalazi u 4. kategoriji razvijenosti, ali zaista postoji i volja i energija. Mi smo zajedno sa timom u delu lokalne samouprave pružili i odvojili dosta vremena posećujući i naseljena mesta i sve mesne zajednice, ujedno u tom direktnom razgovoru i sa našim penzionerima koji su vrlo zainteresovani za ove tribine i razgovor sa lokalnim rukovodstvom", kazala je Lutovac Đurđević, piše Tanjug.

Dodala je da će se lokalna samouprava truditi u narednom periodu da rešava probleme za koje im se građani obrate i poručila je da su vrata opštine Varvarin otvorena 24 časova za sve penzionere, kao i za sve građane opštine.

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