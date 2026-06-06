Nama je nezamislivo, ali postoji - mesta u kojima ljudi žive bez sunca

Za stanovnike arktičkih krajeva to nije neobičnost, već deo svakodnevnog života. Taj fenomen naziva se polarna noć. Javlja se u oblastima iznad Arktičkog kruga, kada se sunce tokom zime ne podiže iznad horizonta.

Dani prolaze, ali pravog izlaska sunca nema. Jedno od najpoznatijih takvih mesta je Svalbard, norveški arhipelag između kopnene Norveške i Severnog pola. Tamo polarna noć traje od sredine novembra do kraja januara, a prema navodima organizacije Visit Svalbard, u tom periodu sunce se ne podiže dovoljno visoko iznad horizonta da bi nastupio pravi dan. Na Svalbardu se tokom najmračnijeg dela godine može dogoditi nešto što nama zvuči nestvarno – polarna svetlost ponekad se vidi čak i usred dana. Visit Norway opisuje zimu na Svalbardu kao vreme kada se, zbog stalne tame, aurora borealis može posmatrati i tokom dana. Glavno naselje, Longyearbyen, jedno je od najsevernijih stalno naseljenih mesta na svetu, piše Dnevno.

Kako izgleda život bez sunca?

Tamo ljudi odlaze na posao, deca u školu, prodavnice i restorani rade, ali se svakodnevni život odvija u dugotrajnoj tami, hladnoći i uz posebna pravila života na Arktiku. Polarna noć nije ograničena samo na Svalbard. U Tromso, gradu na severu Norveške, sunce ne izlazi od kraja novembra do sredine januara.

Prema podacima Visit Norway, sličan ritam prisutan je i u Alta, Kirkenes i na Severni rt. Stanovnici takvih mesta moraju da se prilagode drugačijem životnom ritmu. Održavaju svakodnevne navike, koriste mnogo veštačkog osvetljenja i trude se da izlaze napolje čak i kada je mrak. Posao, škola i društveni život nastavljaju se normalno, samo u uslovima koje je nama teško da zamislimo.

Nedostatak dnevne svetlosti može uticati na raspoloženje, nivo energije i san, ali mnogi ljudi koji tamo žive kažu da se vremenom naviknu na takav ritam. Zima nije samo period tame, već i vreme snega, tišine, plavičastih nijansi na nebu i polarne svetlosti.

Zanimljivo je da se leti događa potpuna suprotnost. U istim krajevima nastupa ponoćno sunce – period tokom kojeg sunce danima ili čak mesecima ne zalazi.

Nama u Srbiji teško je da zamislimo mesec ili dva bez pravog izlaska sunca. Međutim, za ljude na krajnjem severu to je deo svakodnevice, identiteta i jedinstvene lepote života na samom rubu sveta.

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