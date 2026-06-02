Profesorka sa Stanforda otkrila - ključni koraci kako da na poslu postanete nezamenljivi preko noći

Dok pojedini poslovi nestaju ili se menjaju pod uticajem novih tehnologija, stručnjaci smatraju da se istovremeno otvaraju potpuno nove prilike za one koji su spremni da ih prepoznaju na vreme.

Autor:  Dubravka Jovanović
02.06.2026.15:19
Jedna od osoba koja pažljivo prati ove promene je Jiaona Zhang, profesorka na Univerzitetu Stanford i direktorka za proizvode u kompaniji Laurel. Ona veruje da bi upravo jedna nova profesija mogla da postane među najtraženijima u narednim godinama.

Nije programer, nije menadžer, a kompanije će ih sve više tražiti

Prema njenim rečima, budućnost pripada ljudima koji znaju kako da koriste veštačku inteligenciju za rešavanje konkretnih poslovnih problema.

Reč je o ulozi koju naziva "AI workflows" ili, pojednostavljeno, osobi koja prepoznaje gde se u kompaniji gubi vreme, novac ili energija i zatim koristi AI alate kako bi taj posao bio brži i efikasniji, prenosi Business Insider.

Takvi stručnjaci ne moraju nužno da budu vrhunski programeri.

Njihov posao je da razumeju kako kompanija funkcioniše i da pronađu načine da uz pomoć veštačke inteligencije pojednostave svakodnevne procese.

Mladi zaposleni postali su najvažniji u firmi

Zhang navodi primer mladog diplomca koji je zaposlen u njenoj kompaniji.

Njegov zadatak bio je da pronađe načine kako da prodajni tim radi efikasnije. Umesto da obavlja rutinske zadatke, napravio je AI asistenta koji pomaže zaposlenima da organizuju obaveze, prate sastanke i lakše komuniciraju sa klijentima.

Rezultat je bio toliko dobar da ga danas smatraju jednom od najvrednijih osoba u kompaniji.

"On je verovatno među najvažnijim ljudima koje imamo. Njegov rad utiče na produktivnost čitavog tima", objasnila je Zhang.

Veštačka inteligencija neće zameniti sve ljude

Iako se poslednjih godina mnogo govori o tome da će AI ugroziti veliki broj radnih mesta, stručnjaci ističu da će istovremeno nastati potpuno nove profesije.

Umesto da se takmiče sa veštačkom inteligencijom, zaposleni će morati da nauče kako da je koriste kao alat.

Upravo oni koji budu znali da povežu tehnologiju i poslovne procese mogli bi da budu među najtraženijim kadrovima na tržištu.

Sve više kompanija traži ovakve stručnjake

Da ovo nije samo teorija pokazuje i činjenica da pojedine tehnološke kompanije već zapošljavaju ljude za slične pozicije.

Kompanija Box nedavno je objavila oglas za radno mesto "AI Business Automation Engineer", uz platu koja može da dostigne i 183.000 dolara godišnje.

Reč je o zaposlenima koji pomažu firmama da automatizuju procese i koriste veštačku inteligenciju na način koji donosi konkretne rezultate.

Veština koja bi mogla da vredi više od diplome

Prema mišljenju stručnjaka, u narednim godinama neće biti dovoljno samo završiti fakultet ili steći određenu diplomu.

Sve važnije postaće sposobnost da se prepoznaju problemi i pronađu rešenja uz pomoć novih tehnologija.

"Ako možete da uštedite vreme zaposlenima, unapredite poslovanje i povećate efikasnost, poslodavci će to prepoznati. Upravo to će biti jedna od najvrednijih veština budućnosti", smatra Zhang.

Dok se tržište rada ubrzano menja, jedno je sigurno - oni koji nauče kako da koriste veštačku inteligenciju kao alat, a ne kao pretnju, mogli bi da imaju značajnu prednost u godinama koje dolaze.

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,07 117,42 117,77
USD USD 100,55 100,85 101,15
CAD CAD 72,92 73,14 73,36
AUD AUD 72,04 72,26 72,48
GBP GBP 135,12 135,52 135,93
CHF CHF 128,22 128,61 128,99

