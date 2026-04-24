Rad na kruzerima - šta vas čeka i koliko se zapravo isplati

Zarada, putovanja i drugačiji način života glavni su razlozi zbog kojih se mnogi odlučuju da posao potraže na otvorenom moru.

Koliko se zarađuje na brodu

Plate na brodovima nisu značajno rasle poslednjih godina, ali i dalje ostaju glavni motiv za odlazak.

Početne zarade kreću se između 1.300 i 1.500 evra mesečno, dok iskusniji radnici mogu da zarade i nekoliko hiljada evra.

Velika prednost ovog posla je što su smeštaj, hrana i osnovni troškovi pokriveni, pa zaposleni mogu da uštede značajan deo prihoda.

Kakvi su uslovi rada

Posao na brodu zahteva visok nivo fizičke i mentalne spremnosti.

Radni dani često traju i više od deset sati, a slobodni dani su retki. Umesto toga, radnici koriste kraće pauze tokom pristajanja u lukama kako bi obišli destinacije.

Ugovori najčešće traju oko šest meseci, nakon čega sledi pauza na kopnu.

Ko najčešće ide na brod

Na ovakve poslove najčešće odlaze mlađi ljudi, ali ima i starijih koji žele da zarade za stan, otplate kredite ili promene način života.

Dok neki ostaju samo jednu sezonu, drugi na brodovima grade karijeru i rade godinama, prenosi Kamatica.

Kakav je život na brodu

Rad na kruzerima odvija se u međunarodnom okruženju, uz stalnu komunikaciju sa ljudima iz različitih zemalja.

Iako je tempo rada brz i često stresan, mnogi ovaj posao vide kao priliku da obiđu svet i steknu iskustvo koje nije moguće na kopnu.

Da li se isplati rad na brodu

Za neke je ovo idealna kombinacija zarade i putovanja, dok drugima zahtevni uslovi rada predstavljaju izazov.

Jedno je sigurno – rad na brodu nudi iskustvo koje menja perspektivu i otvara nove mogućnosti.

