Rad na kruzerima - šta vas čeka i koliko se zapravo isplati

Rad na kruzerima i rečnim brodovima postaje sve popularniji među građanima Srbija, koji sve češće biraju ovaj način zarade i života.

Autor:  Nina Stojanović
24.04.2026.09:32
Nude i do 6.000 evra mesečno - radnika nema, ali nije sve tako jednostavno
Zarada, putovanja i drugačiji način života glavni su razlozi zbog kojih se mnogi odlučuju da posao potraže na otvorenom moru.

Koliko se zarađuje na brodu

Plate na brodovima nisu značajno rasle poslednjih godina, ali i dalje ostaju glavni motiv za odlazak.

Početne zarade kreću se između 1.300 i 1.500 evra mesečno, dok iskusniji radnici mogu da zarade i nekoliko hiljada evra.

Velika prednost ovog posla je što su smeštaj, hrana i osnovni troškovi pokriveni, pa zaposleni mogu da uštede značajan deo prihoda.

Kakvi su uslovi rada

Posao na brodu zahteva visok nivo fizičke i mentalne spremnosti.

Radni dani često traju i više od deset sati, a slobodni dani su retki. Umesto toga, radnici koriste kraće pauze tokom pristajanja u lukama kako bi obišli destinacije.

Ugovori najčešće traju oko šest meseci, nakon čega sledi pauza na kopnu.

Ko najčešće ide na brod

Na ovakve poslove najčešće odlaze mlađi ljudi, ali ima i starijih koji žele da zarade za stan, otplate kredite ili promene način života.

Dok neki ostaju samo jednu sezonu, drugi na brodovima grade karijeru i rade godinama, prenosi Kamatica. 

Kakav je život na brodu

Rad na kruzerima odvija se u međunarodnom okruženju, uz stalnu komunikaciju sa ljudima iz različitih zemalja.

Iako je tempo rada brz i često stresan, mnogi ovaj posao vide kao priliku da obiđu svet i steknu iskustvo koje nije moguće na kopnu.

Da li se isplati rad na brodu

Za neke je ovo idealna kombinacija zarade i putovanja, dok drugima zahtevni uslovi rada predstavljaju izazov.

Jedno je sigurno – rad na brodu nudi iskustvo koje menja perspektivu i otvara nove mogućnosti.

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,05 117,4 117,76
USD USD 99,7 100,0 100,3
CAD CAD 72,99 73,21 73,43
AUD AUD 71,35 71,57 71,78
GBP GBP 134,64 135,04 135,45
CHF CHF 127,69 128,07 128,46

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 67.145,00 €
ETH ETH 1.996,07 €
LTC LTC 47,99 €
DOT DOT 1,07 €
BCH BCH 394,09 €
LINK LINK 8,03 €
BNB BNB 547,34 €
XMR XMR 325,05 €
