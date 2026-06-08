EUR EUR 117,02 117,38din 117,73
USD USD 100,74 101,05din 101,35
CAD CAD 72,43 72,65din 72,87
AUD AUD 71,75 71,97din 72,19
GBP GBP 135,24 135,65din 136,05
CHF CHF 127,63 128,01din 128,40
KURSNA LISTA

Svet

Proces košta manje od dolara - od plastičnog otpada napravili su gorivo za avione

Istraživači sa Univerziteta za šumarstvo u Nankingu i Univerziteta Ćinhua razvili su metod kojim se plastični otpad može pretvoriti u supstancu veoma sličnu avionskom gorivu. 

Autor:  Stanko Stamenković
08.06.2026.12:28
0
Proces košta manje od dolara - od plastičnog otpada napravili su gorivo za avione
Foto: Unsplash
Raspisan tender za izgradnju i održavanje izložbenih paviljona
Foto: Ekspo 2027
 Raspisan tender za izgradnju i održavanje izložbenih paviljona
Prethodna vest
Vesna uzgaja najskuplje povrće na svetu - kilogram košta 20.000 dolara
Foto: Shutterstock
 Vesna uzgaja najskuplje povrće na svetu - kilogram košta 20.000 dolara
Sledeća vest

Slični procesi su već postojali, ali je ovaj novi postupak jeftiniji, efikasniji i zahteva niže temperature i pritiske. Tim takođe tvrdi da proces može da radi kontinuirano, za razliku od ranijih metoda koje su funkcionisale u serijama.

U studiji objavljenoj u časopisu Nature Energy, novi postupak razlaže plastiku na visokim temperaturama u prisustvu vodonika.

„Naša grupa se već nekoliko godina bavi hidrogenolizom plastike iz ugla katalizatora, upravo u vreme kada je ova oblast ušla u eru katalizatora sa pojedinačnim atomskim aktivnim mestima“, rekli su profesori Yadong Li i Dingsheng Wang, stariji koautori rada, za Tech Xplore.

„Problem koji nam se stalno vraćao bila je selektivnost; konvencionalna hidrogenacija plastike obično daje širok spektar proizvoda koje je teško kontrolisati. Želeli smo da saznamo da li dizajniranjem aktivnog centra na atomskom nivou možemo konačno da preuzmemo kontrolu nad tim procesom“, dodali su.

To je značajno jer se pri topljenju plastike obično dobija svojevrsna mešavina gasova, voska, ulja, ugljeničnog ostatka, katrana i lakih ugljovodonika. Korisno gorivo uglavnom čini samo mali deo krajnjeg proizvoda.

Od plastičnog otpada do avionskog goriva

Zbog toga je tim pokušao da pronađe način da usmeri proces razgradnje plastike ka stvaranju tačno određenih molekula. Kako objašnjavaju istraživači, novi postupak ima dve faze.

Prva faza, nazvana piroliza, podrazumeva zagrevanje plastike na temperaturama višim od 460°C. Time se dugi lanci plastike razbijaju na manje fragmente ugljovodonika. Druga faza predstavlja ključnu inovaciju. U njoj se ti fragmenti koriste za stvaranje „građevnih blokova“ avionskog goriva.

Proces nazvan hidrogeneza koristi proizvode iz prve faze i propušta ih preko posebnih katalizatora na temperaturi od oko 160°C kako bi se dobili korisni molekuli poput cikloalkana — gustih ugljovodonika koji odgovaraju sastavu avionskog goriva.

„Nakon testiranja više katalizatora, ustanovili smo da izolovana mesta rutenijuma (Ru) na oksidu CoAl mogu da hidrogenišu stiren u etilcikloheksan pri gotovo atmosferskom pritisku“, objasnili su Li i Wang.

„Sam polistiren se tokom pirolize razlaže na monomere i oligomere, koji zatim prolaze kroz efikasnu hidrogenolizu na tim Ru mestima. Iznenadilo nas je što je ovaj kombinovani proces proizveo gorivo dobijeno iz plastike sa zaista privlačnim karakteristikama i povoljnom ekonomskom isplativošću.“

Zašto baš polistiren?

Polistiren je zanimljiv izbor jer predstavlja veoma čest otpadni materijal koji se koristi za ambalažu i jednokratne proizvode poput čaša. Takođe se relativno čisto razgrađuje prilikom zagrevanja.

„U poređenju sa tradicionalnim postupkom koji koristi visoke pritiske i šaržne reaktore, kombinacija protočnog reaktora i efikasnih atomarno dispergovanih Ru katalizatora predstavlja značajnu alternativu“, dodali su istraživači.

Tim je testirao i mogućnost povećanja obima proizvodnje.

„Katalizator smo pripremili i testirali u gramima, a pokazalo se da se i katalizator i proces hidrogenacije pri gotovo atmosferskom pritisku dobro skaliraju. Tehno-ekonomska analiza pokazala je da bi minimalna konkurentna prodajna cena mogla da iznosi između 1,0 i 1,8 američkih dolara po kilogramu, što je zaista konkurentna cifra“, naveli su.

Iako je proces veoma zanimljiv i obećavajući, ostaje da se vidi da li će moći uspešno da se primeni van laboratorijskih uslova. Ipak, reč je o potencijalno skalabilnom hemijskom postupku koji zaslužuje pažnju.

„Planiramo da nastavimo sa optimizacijom ovog procesa u okviru postojećeg okvira procene životnog ciklusa i tehno-ekonomske analize, fokusirajući se na to kako katalizator utiče na celokupan proces i razvijajući još efikasnije katalizatore sa pojedinačnim atomima rutenijuma“, rekli su Li i Vang.

„Takođe želimo da očuvamo njihovu aktivnost i strukturnu stabilnost dok budemo povećavali proizvodnju katalizatora na kilogramski nivo i dalje. Sa procesne strane, radićemo na sistemu za kontinuirano ubacivanje čvrstog materijala kako bismo unapredili postojeći radni tok“, zaključili su.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Expo

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici.

gorivo Plastični otpad Plastika Kerozin

Povezane vesti

Krećete na crnogorsko primorje, od ponoći važe nove cene goriva
Foto: Natalya Volchenkova/Shutterstock

Krećete na crnogorsko primorje, od ponoći važe nove cene goriva

15:17 | 0
Objavljene nove cene goriva u Srbiji
Shutterstock/ANDY RELY

Objavljene nove cene goriva u Srbiji

12:51 | 0
"Nema znakova nestašice goriva za avione" - oglasio se Komesar za saobraćaj EU
Shutterstock

"Nema znakova nestašice goriva za avione" - oglasio se Komesar za saobraćaj EU

09:44 | 0
Nema više izvoza kerozina - Rusija je uvela potpunu zabranu
Foto: Karolis Kavolelis / Shutterstock.com

Nema više izvoza kerozina - Rusija je uvela potpunu zabranu

14:18 | 0
Vlada produžila privremeno smanjenje do 7. juna - I dalje niže akcize na gorivo
Foto: Shutterstock

Vlada produžila privremeno smanjenje do 7. juna - I dalje niže akcize na gorivo

11:15 | 0
Komentari (0)

Svet

Blagi oporavak kripta ne menja sliku - strah i dalje dominira tržištem
Foto: Shutterstock/ Who is Danny

Blagi oporavak kripta ne menja sliku - strah i dalje dominira tržištem

16:00 Svet
Baka usvojila četiri unuke kako ne bi završile bez porodice - umesto penzije preuzela je sve na sebe
shutterstock

Baka usvojila četiri unuke kako ne bi završile bez porodice - umesto penzije preuzela je sve na sebe

14:36 Svet
Evropa gradi megakanal vredan 4,3 milijarde evra - spojiće tri države
Foto: Multishooter / Shutterstock.com

Evropa gradi megakanal vredan 4,3 milijarde evra - spojiće tri države

14:26 Svet
Plata 2.600 evra, siguran državni posao i beneficije - mnogi sa Balkana ne znaju da ova služba traži radnike u Nemačkoj
Foto: Freepik

Plata 2.600 evra, siguran državni posao i beneficije - mnogi sa Balkana ne znaju da ova služba traži radnike u Nemačkoj

14:19 Svet
Rat se možda vodi na Bliskom istoku, ali cenu plaća svako ko sedne za volan
Foto: Evgeniyqw/Shutterstock

Rat se možda vodi na Bliskom istoku, ali cenu plaća svako ko sedne za volan

13:50 Svet
Čak 1.000 milijardi dolara izbrisano u jednom danu
Foto: Shutterstock

Čak 1.000 milijardi dolara izbrisano u jednom danu

13:33 Svet
Planirate automobilom na more - u nekim zemljama je kažnjivo voziti u japankama i bosi
Foto: Circlephoto/Shutterstock

Planirate automobilom na more - u nekim zemljama je kažnjivo voziti u japankama i bosi

12:48 Svet
"Ćaskanje je mrtvo" - najava radikalnih promena za ČetGPT
Foto: Ju Jae-young / Shutterstock.com

"Ćaskanje je mrtvo" - najava radikalnih promena za ČetGPT

10:24 Svet
Nekad rezervisano za milionere, sada na velikom popustu - prazni luksuzni hoteli u Dubaiju oborili cene
Foto: Pixabay

Nekad rezervisano za milionere, sada na velikom popustu - prazni luksuzni hoteli u Dubaiju oborili cene

09:34 Svet
Cena nafta ponovo skače - barel blizu 100 dolara
Foto: Shutterstock

Cena nafta ponovo skače - barel blizu 100 dolara

09:20 Svet

Najnovije

Najčitanije

44min

Na Beogradskoj berzi ostvaren promet od 168,06 miliona dinara

1H

Set ležaljki od 12 do 20 evra - oglasili se zakupci plaža u Ulcinju

1H

Fiskalni savet objavio Nacrt Fiskalne strategije

1H

Blagi oporavak kripta ne menja sliku - strah i dalje dominira tržištem

1H

Izdajete stan na dan - Poreska uprava od danas šalje rešenja

8H

Cene ležaljki na plažama u Crnoj Gori razbesnele turiste - "U Tuskoj mogu da uzmem pansion"

9H

Zovu ga "leptir Egeja" - netaknuta priroda i mir na bajkovitom ostrvu Grčke

5H

Na popularnoj plaži zabranjeno sunčanje na peškirima - kazne iznose i do 5.000 evra

6H

Obnavljao porodični podrum i otkrio posao koji menja život - sve je počelo slučajno

9H

Kažu da se isplati - penzioneri otkrili sjajan način za plaćanje letovanja

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,02 117,38 117,73
USD USD 100,74 101,05 101,35
CAD CAD 72,43 72,65 72,87
AUD AUD 71,75 71,97 72,19
GBP GBP 135,24 135,65 136,05
CHF CHF 127,63 128,01 128,4

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 54.760,00 €
ETH ETH 1.462,11 €
LTC LTC 36,73 €
DOT DOT 0,84 €
BCH BCH 193,39 €
LINK LINK 6,85 €
BNB BNB 523,14 €
XMR XMR 261,89 €
Powered by CoinGecko API