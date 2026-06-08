Međutim, obećavaju da odlazak na more neće biti preskup. Sunce i prijatne temperature već su privukli prve grupe turista na crnogorsko primorje.

I dok neki tek planiraju svoj godišnji odmor, drugi već uživaju u suncu, moru i prvim letnjim danima na crnogorskom primorju.

Na plažama se čuju različiti jezici, a mi smo proverili kakva je atmosfera na samom početku sezone.

"Dolazim iz Australije. Veoma je lepo. Došao sam zbog kajt surfinga i ostaću još tri dana", kaže jedan turista.

Dok drugi naglašava da su ležaljke veoma skupe na Velikoj plaži.

Koliko će novca turisti i domaći gosti morati da izdvoje za boravak na plaži ovog leta, zakupci kažu da će cene biti iste kao prošle godine.

"Inflacija je ogromna, tako da nam nije dozvoljeno ni da podižemo cene. Komplet ležaljki je 12 evra, a baldahin 25", kaže zakupac plaže Arti Redža.

Zakupac plaže Halil Truma kaže da što se tiče suncobrana sa dve ležaljke, ove godine će biti 18 evra, baš kao i prošle godine.

"Kao zakupci plaže, još nismo imali sastanak o tome, ali ćemo morati da pronađemo minimalnu cenu, biće oko 20 evra, a za jednu ili dve osobe biće oko 60 evra da uživaju na plaži", kazao je on, piše RTCG.

Nadaju se boljoj sezoni od prethodne, a optimistični su i u Morskom Dobru, koji očekuju veće prihode od izdavanja plaža.

"JPMD će ove godine zaraditi oko 32 miliona od dodele morske imovine. Najbolji način da se pokaže odluka o fer tenderu jeste da ćemo za samo četiri godine imati 120 miliona u državnoj kasi nego da je tender sproveden po pravilima iz 2019. godine", kaže direktor JP Morsko dobro Mladen Mikijelj.

Zakupci, međutim, takođe imaju primedbe.

"Obalskom infrastrukturom uglavnom upravlja JP Morsko dobro. Nije ni čudo što je percepcija pre 2020. bila negativna, jer smatrate da je to najvažniji resurs, a ulaganja su bila minimalna. Sada je situacija potpuno drugačija, imamo mnogo više resursa koje možemo da uložimo u obalsku infrastrukturu", dodaje Mikijelj.

Uspeh sezone zavisiće od više faktora, slažu se naši sagovornici. Kažu da željno iščekuju goste.

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