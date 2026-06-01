To je najveća SoftBankova investicija u veštačku inteligenciju van SAD i trebalo bi da ojača poziciju Francuske u evropskoj trci za razvoj infrastrukture potrebne za veštačku inteligenciju Evropa pokušava da sustigne SAD i Kinu u izgradnji data centara neophodnih za razvoj velikih modela veštačke inteligencije kao što je Čet Dži-Pi-Ti (ChatGPT), a tehnološke kompanije širom sveta ulažu stotine milijardi dolara u računarsku infrastrukturu.

Prema pisanju Fajnenšel tajmsa, sporazum je postignut veoma brzo nakon večere između francuskog predsednika Emanuela Makrona i osnivača SoftBanke Masajošija Sona u Tokiju početkom aprila. Makron je potom predstavio prednosti Francuske za razvoj infrastrukture veštačke inteligencije, uključujući snažan nuklearni energetski sistem i brze procedure odobravanja za velike tehnološke projekte.

"SoftBank je ponosan što je preuzeo ovu veliku obavezu prema Francuskoj. Sa svojim industrijskim kapacitetom, bazom talenata i nacionalnim ambicijama, Francuska je jedinstveno pozicionirana da postane vodeći evropski centar za infrastrukturu veštačke inteligencije", rekao je Son.

Evropa zaostaje za SAD i Kinom Iako Evropa poslednjih godina pokušava da privuče tehnološke investicije, ona i dalje značajno zaostaje za SAD, Kinom i Bliskim istokom u izgradnji velikih centara podataka. Investicije uglavnom idu u regione sa nižim troškovima energije, bržim mrežnim vezama i manje strogim regulatornim zahtevima.

Projekat SoftBanke u Francuskoj podrazumeva početno ulaganje od 45 milijardi evra za izgradnju 3,1 gigavata kapaciteta u regionu O-de-Frans do 2031. godine, sa planiranim dodatnim dva gigavata. Jedan od glavnih objekata biće u Denkerku, gde će SoftBank sarađivati sa Šnajder Elektrikom na razvoju infrastrukture veštačke inteligencije i proizvodnog centra za robotiku.

Lokacija je strateški izabrana zbog blizine glavnih evropskih prestonica kao što su London, Brisel i Amsterdam. Ako se projekat u potpunosti završi, kompleks od pet gigavata imao bi energetsku proizvodnju uporedivu sa proizvodnjom pet nuklearnih elektrana, ili otprilike vršnu potrošnju električne energije grada veličine Njujorka.

Ukupna investicija bi tada dostigla oko 75 milijardi evra, odnosno približno 87 milijardi dolara. Deo globalne strategije SoftBanke za veštačku inteligenciju Francuski projekat je deo mnogo šire strategije SoftBanke vezane za veštačku inteligenciju, piše tportal.

Kompanija je već najavila projekat data centra od 10 gigavata u američkoj državi Ohajo, a takođe učestvuje u konzorcijumu koji planira da izgradi dodatnih pet gigavata infrastrukture veštačke inteligencije u Abu Dabiju sa partnerima kao što su OpenAI, Oracle, Nvidia, Cisco i G42.

SoftBank se poslednjih godina snažno fokusirao na veštačku inteligenciju. Grupa je investirala više od 60 milijardi dolara u OpenAI, vlasnik ChatGPT-a, sprema se da svoje kompanije za robotiku i energetiku izvede na berzu i proširuje proizvodne kapacitete oko britanskog dizajnera čipova Arm, koga smatra ključnom tehnološkom imovinom. Ali stručnjaci upozoravaju da će francuski projekat zahtevati znatno više kapitala nego što SoftBank planira da sama obezbedi.

Procene industrije ukazuju da svaki gigavat infrastrukture veštačke inteligencije košta oko 50 milijardi dolara ukupno, uključujući zemljište, građevinske radove, energiju i računarsku opremu. Projekat će stoga zavisiti od dodatnih partnera i finansiranja projekata velikih razmera zasnovanog na dugovima, dok SoftBank planira da učestvuje sa manjim početnim ulogom u kapitalu. Nisu svi projekti veštačke inteligencije realizovani

Neki analitičari upozoravaju da mnogi od ogromnih projekata veštačke inteligencije koje su političari i tehnološke kompanije najavili poslednjih meseci još uvek nisu realizovani. Jedan od najpoznatijih primera je projekat kompanije OpenAI za izgradnju velikog data centra na severoistoku Engleske, koji je britanska vlada premijera Kira Starmera prošle godine predstavila kao strateški korak, ali je od tada stavljen na čekanje.

Makron je poslednjih godina pokušavao da privuče industrijske i tehnološke investicije u Francusku kroz inicijativu "zaberi Francusku", godišnje okupljanje investitora i rukovodilaca u Versaju.

Veštačka inteligencija je postala jedna od glavnih tema događaja poslednjih godina, a Francuska ističe investitorima svoju proizvodnju električne energije sa niskim sadržajem ugljenika u velikim razmerama iz nuklearnih elektrana.

Ovogodišnji "Izaberi Francusku" održava se manje od godinu dana pre predsedničkih izbora u Francuskoj, za koje se očekuje da će biti veoma neizvesna politička trka. Krajnja desnica vodi prema anketama, a Makron više nema pravo da se kandiduje za još jedan mandat.

