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Dva jutjubera uzdrmala Holivud - za dve nedelje zaradili 300 miliona dolara (VIDEO)

Holivudska filmska industrija suočava se sa promenama kakve nisu viđene decenijama. Dva autora koja su karijeru izgradila na YouTubeu uspela su da za samo dve nedelje ostvare zaradu od čak 300 miliona dolara na bioskopskim blagajnama, što je otvorilo pitanje da li tradicionalni model proizvodnje filmova gubi korak sa novom generacijom kreatora sadržaja.

Autor:  Biljana Delibašić
04.06.2026.19:01
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Dva jutjubera uzdrmala Holivud - za dve nedelje zaradili 300 miliona dolara (VIDEO)
Foto: Shutterstock | shuterstock
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U centru pažnje našli su se Kejn Parsons, dvadesetogodišnji autor horora „Bekrums“, i Kari Barker, tvorac filma „Opsesija“. Njihovi projekti zajedno su koštali manje od 11 miliona dolara, što je višestruko manje od budžeta prosečnih holivudskih blokbastera.

Film „Bekrums“ otvorio je prikazivanje sa 118 miliona dolara globalne zarade, oborivši pritom rekorde u svom žanru, dok je „Opsesija“, snimljena za manje od milion dolara, već premašila 100 miliona dolara prihoda. Ukupan rezultat dva filma pokazuje da publika sve češće nagrađuje originalne ideje i autore koji dolaze iz digitalnog sveta.

Ono što posebno privlači pažnju investitora jeste odnos uloženog i zarađenog novca. Dok veliki studiji danas troše između 100 i 300 miliona dolara na pojedinačne projekte, Parsons i Barker dokazali su da je moguće ostvariti izuzetnu profitabilnost sa višestruko manjim ulaganjima.

Njihov uspeh nije nastao preko noći. Obojica su godinama gradili publiku na YouTubeu, stvarajući kratke horor-formate, internet priče i sadržaj prilagođen generacijama koje su odrasle uz mobilne telefone, društvene mreže i video-platforme. Za razliku od klasičnih filmskih autora, oni su već imali direktan kontakt sa milionima potencijalnih gledalaca pre nego što su ušli u bioskope.

Jutjuberi uzdrmali Holivud

Ekonomisti medijske industrije smatraju da je ovo signal promene poslovnog modela zabavne industrije. Tradicionalni studiji više nisu jedini koji mogu da stvore globalni hit. Kreatori sadržaja sa interneta danas imaju pristup publici, marketingu i distribuciji kakvi su nekada bili rezervisani isključivo za najveće produkcijske kuće, piše Telegraf.

Uspeh „Bekrumsa“ i „Opsesije“ pokazuje da granica između interneta i filmske industrije postaje sve tanja. Ono što je nekada bilo hobi za jutjubere danas postaje ozbiljan biznis koji privlači stotine miliona dolara i menja pravila igre u Holivudu.

Najveća poruka za filmsku industriju možda nije zarada od 300 miliona dolara, već činjenica da su je ostvarili autori koji su karijeru počeli snimajući video-snimke za internet publiku.

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