Biz Lifestyle

Kiša za neke znači zaradu - za par sati mogu da uzmu i nekoliko hiljada dinara

Dok većina ljudi kišne dane doživljava kao razlog da ostane kod kuće, za neke tada počinje potraga za puževima – poslom koji u Srbiji može da donese brzu dnevnu zaradu.

Autor:  Nina Stojanović
24.04.2026.09:53
Foto: Pixabay
Posle obilnih padavina, livade i pašnjaci postaju prirodno stanište puževa, koje sakupljači prikupljaju i prodaju otkupljivačima. Upravo tada, uz malo iskustva i dobar teren, za svega nekoliko sati moguće je zaraditi i nekoliko hiljada dinara.

Koliko se zarađuje

Zarada od sakupljanja puževa zavisi od iskustva, vremenskih uslova i količine prikupljenog ulova.

Početnici dnevno mogu sakupiti između 15 i 30 kilograma, što donosi zaradu od oko 1.000 do 2.500 dinara.

Iskusniji sakupljači, naročito nakon kiše, za nekoliko sati mogu prikupiti 30 do 40 kilograma i zaraditi između 2.500 i 4.000 dinara.

U najboljim danima, kada su uslovi idealni, dnevni ulov može preći i 40 kilograma, pa zarada dostiže i do 5.000 dinara.

Kolika je otkupna cena

Otkupne cene variraju u zavisnosti od regiona:

  • Centralna Srbija (Čačak, Kraljevo, Kragujevac): 70–80 dinara po kilogramu
  • Jug Srbije (okolina Vranja): 60–70 dinara
  • Vojvodina (Subotica, Sombor, Novi Sad): 70–80 dinara

Na nivou cele zemlje, cena se najčešće kreće između 50 i 80 dinara po kilogramu.

Zašto je brzina ključna

Puževi moraju biti predati istog dana ili najkasnije narednog jutra, jer u suprotnom gube na težini i kvalitetu, piše Kamatica

Zbog toga je brzina jedan od najvažnijih faktora zarade.

Gde završavaju puževi iz Srbije

Malo je poznato da puževi sa srpskih livada završavaju na trpezama restorana u Francuska, Italija i Grčka.

Srbija se već godinama ubraja među značajnije izvoznike ove vrste, naročito šumskog i vinogradarskog puža.

Nakon otkupa, puževi prolaze kroz proces prerade – čiste se, sterilišu, a zatim zamrzavaju ili konzerviraju.

Pravila i ograničenja

Iako deluje kao laka zarada, sakupljanje puževa u Srbiji podleže strogim pravilima.

Sezona je ograničena, najčešće od 1. juna do 1. oktobra, uz jasno definisane kvote.

Takođe, zabranjeno je sakupljanje puževa koji nisu dostigli minimalnu veličinu, koja se meri prečnikom kućice od najmanje tri centimetra.

Kršenje ovih pravila može dovesti do kazni, ali i narušavanja prirodne ravnoteže.

Zarada uz odgovornost

Nekada je sakupljanje puževa bilo važan sezonski posao za mnoge porodice, dok je danas interesovanje nešto manje.

Ipak, potražnja na stranom tržištu i dalje postoji, što ovu aktivnost čini privlačnom za one koji žele dodatnu zaradu u prirodi.

Jedno je sigurno – iako „puzajuća zarada“ može delovati kao laka prilika, ona zahteva i trud, iskustvo i poštovanje pravila.

