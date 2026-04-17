Kada govorimo o putovanju života, teško je pronaći bolji primer od ovog. Zamislite samo sledeću scenu - čak 48 hiljada kilometara povezuje Severnu, Centralnu i Južnu Ameriku kroz 14 različitih zemalja.

Legendarni Panamerički auto-put, poznat i kao "Carretera Panamericana", najduži je put na svetu i jedna od najpoznatijih ruta među putnicima. Međutim, samo najuporniji i najstrastveniji avanturisti prelaze celu njegovu dužinu.

Takvo putovanje obično traje mesecima, često i duže od godinu dana, i vodi vozače kroz prizore nestvarne lepote, ali se istovremeno suočava sa nizom izazova i ozbiljnih opasnosti.

Prvo, vredi razjasniti jednu važnu stvar. Panamerički autoput nije jedan, ogroman autoput koji se prostire preko kontinenata. To je zapravo složena mreža puteva koja se proteže kroz Severnu, Centralnu i Južnu Ameriku, povezujući većinu zemalja na tom ogromnom području.

Njegova glavna ruta, kojoj se dodaju brojne grane, dugačka je oko 25.800 kilometara i proteže se od Kružnog puta na Aljasci do Puerto Monta u Čileu.

Iako se smatra jednim od najpoznatijih puteva na svetu, malo ko se odlučuje da ga završi u celini, pre svega zbog njegove impresivne dužine i izazova koje takvo putovanje podrazumeva. Zato se često naziva "majkom svih putovanja drumom", prema časopisu "Dangerous Roads".

Na ovoj ruti vozači stižu i do njegove najviše tačke, planinskog prevoja Cerro de la Muerte, koji se uzdiže na 3.451 metar nadmorske visine.

Zemlje povezane ovim neverovatnim putem

Ova impresivna mreža puteva se najbolje vidi u dva dela, severnom i južnom. Severni deo Panameričkog auto-puta prolazi kroz Kanadu, Sjedinjene Američke Države, Meksiko, Gvatemalu, El Salvador, Honduras, Nikaragvu, Kostariku i Panamu.

Južni deo povezuje Surinam, Gvajanu, Brazil, Venecuelu, Kolumbiju, Ekvador, Peru, Čile, Argentinu, Boliviju, Paragvaj i Urugvaj.

Na teritoriji Južne Amerike, grana se u nekoliko pravaca, tako da ne postoji samo jedna jedinstvena ruta, već čitava mreža koja se prilagođava geografiji kontinenta.

Džungla koja zaustavlja putnike

Međutim, Panamerički autoput takođe nije kontinuirana putna mreža. Naime, postoji "rupa u vezi" između njegovog severnog i južnog dela.

Naime, ovaj prekid se nalazi na delu takozvanih Interameričkih puteva, deonice dugoj 5390 kilometara od Nuevo Lareda u Meksiku do Panama Sitija, i odnosi se na takozvani Darijenski jaz.

To je geografsko područje kroz koje nema puta oko 100 kilometara, između Javize u Panami i Turba u Kolumbiji.

Razlozi su višestruki. Teren tamo je izuzetno zahtevan i neprohodan, a izgradnja bi imala štetne posledice po ekosistem.

Isto tako, pripadnici autohtonih naroda koji žive u tom području takođe se protive izgradnji.

Ova nepostojeća deonica Panameričkog autoputa putuje se ili brodom ili avionom.

Ideja o nekoj vrsti transportne veze između Južne i Severne Amerike datira još iz 1889. godine, dok je sama ideja o Panameričkom autoputu rođena 1923. godine, ali kao jedinstvena, objedinjena ruta.

Međutim, ova vizija se razvijala i 1937. godine Argentina, Bolivija, Kanada, Čile, Kolumbija, Kostarika, El Salvador, Gvatemala, Honduras, Meksiko, Nikaragva, Panama, Peru i SAD potpisale su Konvenciju o Panameričkom auto-putu, kojom su se obavezale na brzu izgradnju svojih deonica auto-puta.

Deonica koja je prolazila kroz Meksiko bila je prva latinoamerička deonica koja je završena.

Panamerički auto-put, posmatran u celini, zaista je ogroman poduhvat. Ima mnogo grana, što brutalno povećava broj kilometara, a takođe prolazi kroz najraznovrsnije moguće predele, što znači i najraznovrsnije vremenske i klimatske uslove.

Isto tako, na nekim deonicama puta stanje je loše, na nekim mestima vozači se suočavaju sa klizištima, visokim liticama i temperaturama, životinjama i stokom na putu, delovima puta koji se ne mogu preći tokom kišne sezone ili ekstremnih zimskih uslova. Isto tako, put ponekad prolazi kroz područja sumnjive bezbednosti, na primer područja koja kontrolišu narko-karteli, a takođe ulazi u pustinje i prašume, glečere i planine...

Neverovatni rekordi sa najdužeg auto-puta

Međutim, kao takav, on je apsolutni magnet za one koji žele avanturu života ili čak da uđu u istoriju zahvaljujući rekordu.

Na primer, neki izvori pominju da su ga prepešačile dve osobe.

Prvi koji je uspešno završio šetnju od Aljaske do Argentine bio je bivši britanski mornar Džordž Migan. U avanturu je krenuo 1977. godine, a trebalo mu je 2.425 dana da završi dugu šetnju.

Na tom dugom putovanju prešao je 30.608 kilometara. Amerikanac Holi Harison suočio se sa sličnim izazovom 35 godina kasnije. Trebalo mu je 530 dana da pređe nešto kraćih 23.305 kilometara, piše Putni kofer.

Svetski "motorizovani" rekord na Panameričkom auto-putu drži nemački vozač Rajner Zetlov i njegov tim. 2019. godine prešli su razdaljinu od 22.500 kilometara za 10 dana i 19 sati, čime su oborili sopstveni prethodni rekord od 11 dana i 17 sati, koji su postigli 2011. godine. Da bi prešli čuveni Darijenski prolaz, koristili su unapred zakazani teretni let.

