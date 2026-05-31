Zlatna Lego kockica vredi bogatstvo - upravo je prodata na aukciji

Na aukciji u Nemačkoj prodata je zlatna LEGO kockica za skoro 18.000 dolara, jedan od najređih kolekcionarskih predmeta u istoriji brenda.

Autor:  Stanko Stamenković
31.05.2026.07:32
Dok su za neke najvredniji kolekcionarski predmeti luksuzni satovi, retki automobili ili umetnička dela, za ljubitelje LEGO univerzuma jedan od najvećih snova jeste zlatna LEGO kockica - i upravo je jedan primerak sada prodat za gotovo 18.000 dolara na aukciji u nemačkom Kvedlinburgu.

Reč je o legendarnoj 2x4 LEGO kockici izrađenoj od punog 585 žutog zlata, teškoj oko 24 grama, koja važi za jedan od najređih predmeta u istoriji brenda. Prema dostupnim informacijama, širom sveta postoji svega desetak primeraka, jer nikada nisu bili dostupni u prodaji.

Poklon za 20 godina rada

Umesto toga, LEGO ih je osamdesetih godina dodeljivao kao ekskluzivne korporativne poklone zaposlenima koji su obeležavali dugogodišnji rad u kompaniji. Konkretni primerak koji je sada završio na aukciji potiče iz LEGO GmbH kancelarije u Hohenvestedtu i bio je uručen povodom dvadeset godina rada u kompaniji, što potvrđuje i originalno propratno pismo iz oktobra 1986. godine.

Kockica zadržava potpuno identičan izgled standardnog LEGO 2x4 modela - sa osam karakterističnih ispupčenja na vrhu i tri šuplje cevi sa donje strane - ali je izrađena od punog zlata i poseduje autentične oznake utisnute sa strane.

Iako sama vrednost zlata iznosi oko 2.200 dolara, kolekcionarska vrednost višestruko nadmašuje cenu materijala. Upravo zbog ekstremne retkosti i istorijskog značaja, kolekcionari je često nazivaju "svetim gralom" LEGO sveta.

Nemac ponudio najviše

Na aukciji je pobedu odneo kupac iz Nemačke, nadmašivši ponude kolekcionara iz Japana i Sjedinjenih Američkih Država. Ipak, ovo nije apsolutni rekord - još jedan zlatni LEGO primerak navodno je 2017. godine prodat za oko 22.000 dolara.

Cela priča još jednom potvrđuje koliko je LEGO tokom decenija prerastao status obične igračke i postao deo ozbiljnog kolekcionarskog i luksuznog tržišta, gde retki primerci dostižu vrednosti rezervisane za satove, nakit ili umetnine.

