Zlatna Lego kockica vredi bogatstvo - upravo je prodata na aukciji

Dok su za neke najvredniji kolekcionarski predmeti luksuzni satovi, retki automobili ili umetnička dela, za ljubitelje LEGO univerzuma jedan od najvećih snova jeste zlatna LEGO kockica - i upravo je jedan primerak sada prodat za gotovo 18.000 dolara na aukciji u nemačkom Kvedlinburgu.

Reč je o legendarnoj 2x4 LEGO kockici izrađenoj od punog 585 žutog zlata, teškoj oko 24 grama, koja važi za jedan od najređih predmeta u istoriji brenda. Prema dostupnim informacijama, širom sveta postoji svega desetak primeraka, jer nikada nisu bili dostupni u prodaji.

Poklon za 20 godina rada

Umesto toga, LEGO ih je osamdesetih godina dodeljivao kao ekskluzivne korporativne poklone zaposlenima koji su obeležavali dugogodišnji rad u kompaniji. Konkretni primerak koji je sada završio na aukciji potiče iz LEGO GmbH kancelarije u Hohenvestedtu i bio je uručen povodom dvadeset godina rada u kompaniji, što potvrđuje i originalno propratno pismo iz oktobra 1986. godine.

Kockica zadržava potpuno identičan izgled standardnog LEGO 2x4 modela - sa osam karakterističnih ispupčenja na vrhu i tri šuplje cevi sa donje strane - ali je izrađena od punog zlata i poseduje autentične oznake utisnute sa strane.

Iako sama vrednost zlata iznosi oko 2.200 dolara, kolekcionarska vrednost višestruko nadmašuje cenu materijala. Upravo zbog ekstremne retkosti i istorijskog značaja, kolekcionari je često nazivaju "svetim gralom" LEGO sveta.

Nemac ponudio najviše

Na aukciji je pobedu odneo kupac iz Nemačke, nadmašivši ponude kolekcionara iz Japana i Sjedinjenih Američkih Država. Ipak, ovo nije apsolutni rekord - još jedan zlatni LEGO primerak navodno je 2017. godine prodat za oko 22.000 dolara.

Cela priča još jednom potvrđuje koliko je LEGO tokom decenija prerastao status obične igračke i postao deo ozbiljnog kolekcionarskog i luksuznog tržišta, gde retki primerci dostižu vrednosti rezervisane za satove, nakit ili umetnine.

