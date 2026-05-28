Zbog radova na izgradnji tog nedostajućeg kraka državnog puta koji će povezati auto-put Moravski koridor sa kružnim tokom Konjevići, od 28. maja do kraja juna biće obustavljen saobraćaj na pojedinim lokalnim putevima u Konjevićima.
"Za saobraćaj će biti zatvoreni lokalni Živanića put i put ka Moravi. Putnički saobraćaj biće preusmeren na alternativne lokalne saobraćajnice, dok će na tim alternativnim pravcima biti zabranjeno kretanje teretnih vozila", potvrđeno je za RINU u nadležnom preduzeću.
Poručuju da će svi radovi biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom opremom i signalizacijom.
Nadležni apeluju na vozače da poštuju privremenu signalizaciju i koriste alternativne pravce tokom trajanja radova.
