U saopštenju nakon sastanka Međunarodnog monetarnog i finansijskog komiteta u Vašingtonu, ona je istakla da je neizvesnost oko inflacije u evrozoni značajno porasla, posebno u kratkom roku, dok će srednjoročni efekti zavisiti od trajanja i intenziteta sukoba.

Lagard je naglasila da Evropska centralna banka trenutno neće donositi hitne odluke o kamatnim stopama, već prati kako rast cena energije i globalne tenzije utiču na ekonomiju. Inflacija u evrozoni i dalje ostaje iznad ciljanog nivoa od dva odsto, tako da investitori ipak ne isključuju povećanje kamata u 2026, prenosi Blumberg.

Direktorka ECB je ocenila da su trenutni uslovi u evropskoj ekonomiji "između osnovnog i negativnog scenarija", uz naglašenu ranjivost na energetske šokove i globalne poremećaje.

Lagard je takođe upozorila da bi dodatne trgovinske tenzije, slabija potrošnja i poremećaji u lancima snabdevanja mogli da uspore rast i pojačaju inflatorne pritiske, piše Tanjug.

Pored toga, naglasila je potrebu da Evropa smanji zavisnost od fosilnih goriva i ojača ekonomsku otpornost u uslovima sve nestabilnijeg globalnog okruženja.

