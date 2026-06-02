Ukupni godišnji troškovi su istovremeno porasli sa približno 28 milijardi evra na oko 70 milijardi evra godišnje.



U praksi to znači da svaki dvanaesti osiguranik u Nemačkoj već koristi sredstva iz ovog fonda za pomoć osobama koje više ne mogu samostalno da funkcionišu u svakodnevnom životu zbog starosti, bolesti ili invaliditeta, prenosi Tanjug.



Savezna ministarka zdravlja Nina Varken predviđa da će se u naredne dve godine u kasi pojaviti minus od 22 milijarde evra, prenosi Viršaftsvohe.



Ukoliko se ne sprovedu hitne uštede, jedina preostala opcija je drastično povećanje doprinosa, što bi dodatno opteretilo zaposlene.



Ono što stručnjake najviše brine jeste činjenica da ovaj rast troškova nije uzrokovan starošću "bejbi-bum" generacije, rođenih pedesetih i šezdesetih godina prošlog veka, već promenama zakona i načina na koji se definiše "nemoć".



U sistem je na osnovu novog koncepta iz 2017. uvedeno i 1,8 miliona obolelih od demencije i osobe sa psihičkim smetnjama, a neki stručnjaci upozoravaju da su kriterijumi postali previše velikodušni.



Pored toga, broj dece i mladih kojima je priznata potreba za negom učetvorostručio se u poslednjih deset godina, sa 53.000 na više od 190.000, a najčešće dijagnoze su ADHD i poremećaji u razvoju.



Kako se navodi, sve je više zahteva od ljudi koji praktično nemaju značajna fizička ograničenja, ali žele da iskoriste zakonska prava.



Poseban problem predstavlja tzv. stepen nege 1, na osnovu koga pomoć prima više od 900.000 ljudi u Nemačkoj koji ne uključuje samu negu, već naknadu troškova za higijenske potrepštine, ali i za kućne pomoćnike ili čak baštovane.



Stručnjaci poput ekonomistkinje Rut Šiler upozoravaju da je trošenje "novca za negu" potpuno netransparentno, pošto ne postoji kontrola da li se ta sredstva zaista koriste za pomoć ili završavaju kao poklon unucima ili džeparac za druge troškove.



Ministarka Varken se tako nalazi pred veoma teškim izazovom, pošto će verovatno morati da ograniči prava na koja su se građani već navikli, a ovi potezi bi mogli da izazovu socijalni bunt, zaključuje nemački portal.



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