Pomenuta organizacija smatra da će generacija milenijalaca profitirati od nenadanih prihoda u narednih 20 godina zahvaljujući imovini koju su akumulirale prethodne generacije, prenosi Guardian.



Distribucija bogatstva među generacijama će samo u Sjedinjenim Američkim Državama dovesti do transfera imovine u ukupnoj vrednosti od 90 biliona dolara, tvrdi Najt Frenk, pa će milenijalci postati najbogatija generacija u istoriji.

Milenijalci čekaju nasledstvo

Milenijalci čekaju na svoje nasledstvo i u međuvremenu se suočavaju sa mnogim ekonomskim šokovima počev od krize 2008. godine preko pandemije do sadašnjih ratova u svetu.



Ova generacija je potrošila veći deo svojih prihoda na visoke troškove stanovanja i teško može da priušti sopstveni dom ili sačuva novac za penziju. Ekonomski uslovi su podstakli sliku da milenijalci troše svoj novac na luksuzan život pošto nemaju cilj da štede da bi stekli imovinu. Njihova buduća finansijska situacija će biti određena svojevrsnom „lutrijom podela“, odnosno nasledstvom od prethodnih generacija, zaključuje konsultantska kuća Najt Frenk.

Novac prelazi i u ruke žena bumera

Studija McKinsey & Company objavljena 2020. godine pokazala je da su žene spremne da kontrolišu veći deo imovine od 30 biliona dolara do kraja decenije, nazivajući to „potencijalnim transferom bogatstva veličine koja se približava godišnjem BDP-u SAD.“



U vreme prve studije, muškarci su bili glavni donosioci finansijskih odluka u dve trećine bogatih domaćinstava u Americi, ali to se brzo menja. Sada, više od tri godine kasnije, podaci pokazuju da žene iz generacije bumera sve više preuzimaju kontrolu nad upravljanjem bogatstvom svog domaćinstva.



